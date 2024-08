Landesgartenschau: Geben sich Günzburg und Donauwörth die Klinke in die Hand?

Der Kontakt zwischen Donauwörth und Günzburg ist eng: Beim Volksfest-Auftakt in Günzburg hat Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré seinen Amtskollegen Gerhard Jauernig besucht. Die Chancen stehen gut, dass sich die beiden Städte bald noch intensiver austauschen werden. Denn kurzfristig ist die Stadt Donauwörth als Kandidatin für die bayerische Landesgartenschau im Jahr 2028 im Rennen - ein Jahr vor der bereits an Günzburg vergebenen Schau 2029. Möglich gemacht hat diese Häufung der Rückzug von Penzberg (Kreis Weilheim-Schongau), wo eigentlich in vier Jahren die Gartenschau hätte stattfinden sollen.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis