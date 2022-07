Ehepaar Scholz aus Günzburg tanzt seit 60 Jahren durchs Leben

Tanzen ist für Elisabeth und Peter Scholz aus Günzburg die größte Leidenschaft. Nun sind sie seit 60 Jahren verheiratet und feiern diamantene Hochzeit.

"Was wir schon alles gemacht haben – das glaubt uns keiner. Aber Tanzen, das war unser Leben", sagt Peter Scholz (85). Neben Skifahren, Wandern und Fahrradfahren sei das an vorderster Stelle gestanden und seine Frau Elisabeth (80) habe bei allem mitgemacht. Heute feiert das Ehepaar aus Günzburg die diamantene Hochzeit.

Elisabeth und Peter Scholz aus Günzburg sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Peter Wieser (Repro)

Peter Scholz stammt aus Schlesien und ist in Fürth bei Nürnberg aufgewachsen. Elisabeth Scholz kam 1948 von Ungarn nach Deutschland und wuchs in Langenau auf. Kennengelernt haben sie sich 1959 in Neu-Ulm – wie könnte es auch anders sein – beim Tanzen. Die Hochzeit wurde im "Weißen Ross" in Langenau gefeiert mit 120 Gästen und Tanzkapelle. 1972 baute das Ehepaar in Langenau ein Haus. Peter Scholz, eigentlich gelernter Kupferschmid, machte zusätzlich die Meisterprüfung zum Heizungs- und Lüftungsbauer und war 20 Jahre selbstständig. Mit dem Verkauf der Firma – Peter Scholz hatte sich entschieden, beruflich neue Wege zu gehen – zog das Ehepaar nach Elchingen und lebt nun seit mehreren Jahren in Günzburg.

Radeln, wandern und Reisen, immer "auf der Rutsch"

"Wir waren ruhelos und immer auf der Rutsch", erzählt Elisabeth Scholz. Jahrelang fuhren die beiden anfangs mit ihren Söhnen Michael und Thomas nach Jungholz zum Skifahren, wo sie einen Wohnwagen abgestellt hatten. Hinzu kamen die vielen Urlaube, die sie durch ganz Europa oder mit dem Wohnmobil durch Kanada führten. 15 Jahre lang nahm das Ehepaar am Volkswandern teil, aber auch sonst wurde viel gewandert, wie bei der Tour von Oberstdorf nach Südtirol. Lange Zeit und mehrmals im Jahr fuhren Elisabeth und Peter Scholz für einige Tage nach Bad Bergzabern oder nach Bad Füssing. "In den Bädern, da ist immer Tanz. Und wir haben jeden Abend getanzt", verrät Peter Scholz.

Mit ihren Fahrrädern sind die rüstigen Senioren immer noch regelmäßig unterwegs. Seit sie auf E-Bikes umgestiegen sind, haben sie in den vergangenen zehn Jahren mehr als 40.000 Kilometer zurückgelegt. Die Touren sind allerdings kürzer als früher. Nun geht es nicht mehr über die Alpen nach Verona. Gerne aber über Burgau nach Röfingen und vorbei am Silbersee wieder zurück nach Günzburg – selbstverständlich inklusive Einkehr.

Für Elisabeth und Peter Scholz gilt nach wie vor: "Eifersucht ist der schlimmste Feind einer Ehe. Liebe basiert auf einem Wort, das heißt Vertrauen." Der heutige 60. Hochzeitstag ist für die beiden Jubilare ein ganz normaler Tag. Denn gefeiert wird ihre diamantene Hochzeit erst am Samstag – im Familienkreis mit 20 Personen.