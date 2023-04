Eine Kita für das neue Wohnquartier am Günzburger Auweg

Plus Etwa 1000 Menschen werden einmal im Günz-Donaupark leben, deswegen müssen viele Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden. Auch ein Quartierstreff soll entstehen.

Etwa 1,4 Millionen Euro sind für neue Kindergarten- und Krippenplätze in Günzburg in diesem Jahr vorgesehen, diese Summe hat der Stadtrat in seinem Haushalt festgelegt. Dass es die Stadt Günzburg mit der Kinderbetreuung ernst nimmt, haben deutlich die vergangenen Monate und Wochen gezeigt, immer wieder ging es um Neubauten und den Ausbau der Betreuungsplätze. Einmal um eine Fläche in Nornheim, eine im Osten Günzburgs an der Fichtestraße und eine in der Weststadt an der Schreberstraße. Zuletzt hat sich der Stadtrat mit einem neuen Standort am Auweg beschäftigt.

Im Günz-Donaupark entstehen in den kommenden Jahren zwischen Günz, Auweg und ehemaliger Tierzuchthalle nördlich des Bahnhofs 305 Wohnungen. Auf dem 4,3 Hektar großen Gebiet wird Wohnfläche für etwa 1000 Menschen geschaffen. Der Günzburger Bauausschuss hat sich Ende März mit dem Bauvorhaben erneut beschäftigt und wie berichtet den formellen Startschuss für den Bau der ersten sechs Gebäude mit insgesamt 136 Wohnungen erteilt. Im Rahmen der sozialen Bodenordnung für die Wohnbebauung am Auweg hat der Investor Immo-Projekt aus Kaufbeuren die Folgekosten für die soziale Infrastruktur zu tragen – dazu zählt insbesondere die Kinderbetreuung.