Eine neue Photovoltaikanlage soll an der A8 gebaut werden

Plus Nördlich der Autobahn soll noch in diesem Jahr eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Wasserburg und Bubesheim entstehen. Der Günzburger Stadtrat stimmte dem einhellig zu.

Unmittelbar nördlich der Autobahn zwischen Bubesheim und Wasserburg ist eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. Der Änderung des Flächennutzungsplans und dem Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt. Das Vorhaben umfasst eine Fläche von etwa 5,3 Hektar.