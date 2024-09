Fahrradfahrer bei Abbiegeunfall in Günzburg verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer, der am Donnerstagnachmittag in Wasserburg unterwegs war, als eine Autofahrerin links abbog und ihn übersah. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 56-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bubesheimer Straße in Wasserburg Richtung Günzburg. Als sie nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, fuhr ein Radfahrer links an ihr vorbei. Die Frau übersah den 26-Jährigen und das Auto stieß während des Abbiegens gegen den Fahrradfahrer. Laut Polizeiangaben stürzte dieser und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden betrug rund 200 Euro. Trotz der leichten Schürfwunden und Prellungen konnte der 26-Jährige seinen Weg zur Arbeit fortsetzen, so die Verkehrspolizei Günzburg. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis