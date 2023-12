Falscher Polizist versucht Frauen zu erschrecken

Ein Mann rief zwei Frauen an und erzählte ihnen von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Ihre Namen sollen auf einem Zettel gestanden haben.

Ein Mann hat am Dienstagvormittag zwei Frauen angerufen und wahrheitswidrig behauptet, Beamter der Polizeiinspektion Günzburg zu sein. Der angebliche Polizist versuchte laut Polizeibericht den Frauen jeweils eine Geschichte von einem Einbruch in der Nachbarschaft aufzutischen. Die Polizei hätte die Täter festgenommen. Diese hätten einen Zettel bei sich gehabt, auf dem der Name der jeweils angerufenen Frau stehen würde. Die erste Frau reagierte nach Angaben der Polizei daraufhin prompt, erkannte den Betrug und legte auf. Die zweite Frau hinterfragte beim Polizisten die auf ihrem Telefondisplay angezeigte Anrufer-Nummer, welche eine auswärtige Vorwahl aufwies. Hier versuchte sich der vermeintliche Beamte noch herauszureden. Allerdings wurde auch in diesem Fall das Gespräch anschließend beendet. (AZ)