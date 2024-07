Faszination Stimme: Konzert von Klassik bis Pop in der Heilig-Geist-Kirche

Von Mozart bis Coldplay, von Pocahontas bis Rossini, von Beethoven bis afrikanische Rhythmen – das Programm des Konzerts „Faszination Stimme“ am Sonntagnachmittag in der Heilig-Geist-Kirche war breit gefächert und fand großen Anklang beim Publikum. Bereits zum 15. Mal entfachten die Musikerinnen und Musiker rund um die Gesangsklasse von Danuta Debski ein musikalisches Feuerwerk, das unterschiedlicher nicht hätte sein können. Zuhörerinnen und Zuhörer wurden mitgenommen auf eine Reise in die verschiedensten Epochen der Musikgeschichte.

