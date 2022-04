Günzburg

12:15 Uhr

Festliches Osterkonzert in der Frauenkirche mit Sopran, Orgel und Trompete

Plus Drei hochkarätige Künstler präsentierten in Günzburg ein mehr als einstündiges Konzert. Es wurden Werke von Händel, Vivaldi und Bach gespielt.

Von Gertrud Adlassnig

Mit einem beglückenden Osterkonzert eröffnete die beliebte Reihe des musikalischen Frühlings in der Frauenkirche in Günzburg. Drei hochkarätige Künstler – die Wiener Sopranistin Maria Rosendorfsky, heute am Theater Ulm engagiert, Thomas Seitz, der Ichenhauser Trompeter ist Universitätsdozent mit internationaler Reputation, und Peter Bader, Chordirektor und Organist der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg – präsentierten ein mehr als einstündiges Konzert. Dessen Schwerpunkt lag auf Werken des Barock, bot aber auch zeitgenössische Kompositionen und mit Mendelssohn Bartholdy einen Ausflug in die Tonkunst der Romantik dar.

