Günzburg

vor 20 Min.

Finanzierung von neuem Seniorenzentrum in Günzburg ist noch nicht geklärt

Das Wahl-Lindersche Seniorenheim in Günzburg an der Ichenhauser Straße wird neu gebaut. Ende 2025 soll es dann an der Lindenallee in Betrieb genommen werden.

Plus Ende 2025 soll das künftige Alten- und Pflegeheim im Bereich der Günzburger Kliniken in Betrieb gehen. Was dort alles geplant ist.

Von Walter Kaiser

Der Neubau des Wahl-Linderschen-Seniorenzentrums in Günzburg kommt weiter voran. Vorab freilich nur auf dem Papier. Denn in Betrieb gehen soll das künftige Alten- und Pflegeheim im Bereich der Günzburger Kliniken an der Lindenallee erst Ende 2025. Über den aktuellen Planungsstand informierte Matthias Kiermasz die Mitglieder des Kreisausschusses sowie des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren. Kiermasz ist im Landratsamt zuständig für die Projektierung des neuen Seniorenzentrums. Landrat Hans Reichhart musste etwas Wasser in den an sich guten Wein gießen.

