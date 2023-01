Frau wird mit Phishing-Mail betrogen und verliert viel Geld

Eine Frau erhält eine Mail und gibt ihre Bankdaten ein. Wenige Tage später ist insgesamt ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto verschwunden.

Eine 30-jährige Frau hat am Freitagabend Anzeige bei der Polizei Günzburg gestellt. Sie habe Mitte Januar eine E-Mail eines bekannten Onlineversandhandels bekommen. In dieser E-Mail wurde mitgeteilt, dass angeblich ihr Kundenkonto gehackt wurde und sie daher Änderungen in ihrem Kundenkonto vornehmen müsse. Als die Geschädigte laut Polizei auf den angefügten Link der E-Mail klickte, gab die Frau wie aufgefordert ihre Bankdaten ein. Wenige Tage später stellte sie mehrere unberechtigte Abbuchungen auf ihrer Kreditkarte fest. Es entstand ein Vermögensschaden in Höhe von 1600 Euro. (AZ)