Freie Wähler: Jakob und Abmayr wollen in den Landtag und Bezirkstag

Der Vorstand im Kreisverband schlägt die Bewerberinnen vor. Nominiert wird am 7. Dezember. Die Frauen sehen sich als Alternative zum Personaltableau der CSU.

Der Kreisvorstand der Freien Wähler (FW) im Landkreis Günzburg hat sich einstimmig für zwei Kandidatinnen für die Wahlen im Herbst 2023 ausgesprochen: Marina Jakob soll um die Erststimmen für den Landtag werben, die Günzburger Kreisvorsitzende Ruth Abmayr will als Direktkandidatin in den Bezirkstag. Die formale Entscheidung über die Kandidaturen trifft die Nominierungsversammlung am 7. Dezember in Jettingen.

Die 34-jährige Jakob kommt nicht aus dem Landkreis. Sie wuchs in Todtenweis im Kreis Aichach-Friedberg auf, besuchte für ein Jahr eine amerikanische High School und studierte anschließend Landwirtschaft in Weihenstephan. Jakob arbeitete bereits als Agrarreferentin der FW-Landtagsfraktion eng mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Johann Häusler und der Europaabgeordneten Ulrike Müller zusammen, ehe sie nun als wissenschaftliche Referentin für den parlamentarischen Geschäftsführer Fabian Mehring tätig wurde. Mit ihrem Mann bewirtschaftet die zweifache Mutter überdies einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb sowie einen ökologischen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb in Langweid (Landkreis Augsburg).

Jakob kritisiert "dubiose Machenschaften" in der CSU

"Durch meine beruflichen Tätigkeiten bringe ich nicht nur Wissen rund um den politischen Betrieb im Maximilianeum und auch im Stimmkreis mit, sondern kenne mich auch in der Landwirtschaft bestens aus", hebt Jakob hervor. Auch wenn sie ihren Wohnort nicht im Günzburger Landkreis habe, liege ihr das Wohl des westlichen Nachbarlandkreises sehr am Herzen: Die Machenschaften, die Stück für Stück rund um die Maskenaffäre ans Licht kämen, "sind ein Affront gegenüber den steuerzahlenden, hart arbeitenden Bürgerinnen und Bürgern. Die Günzburger haben eine Abgeordnete verdient, die sich im Parlament um die Belange der Bürger vor Ort kümmert und nicht mit parteiinternen Intrigen und dubiosen Machenschaften beschäftigt ist", zeigt sich Jakob entschlossen. Seit 2021 haben die Freien Wähler "die Fühler ausgestreckt", wie Kreisvorsitzende Ruth Abmayr formuliert, um eine geeignete Persönlichkeit zu finden, die Chancen habe, direkt oder über die Liste in den Landtag einzuziehen.

Abmayr (Limbach) will mit Jakob gemeinsam in den Wahlkampf ziehen – die Erstgenannte für den Bezirkstag. Die 54-Jährige ist fest im Landkreis verwurzelt. Bereits seit 2014 sitzt sie im Günzburger Kreistag, seit 2020 ist sie überdies stellvertretende Landrätin. Die frühere Günzburger Stadträtin machte bereits im Landtagswahlkampf 2018 auf sich aufmerksam: Sie fuhr das beste Ergebnis nach den Landtagsabgeordneten ein, ist momentan erste schwäbische Nachrückerin. Abmayr hat sich vorgenommen, die Situation in der Pflege zu verbessern. Es sei das "soziale Masterthema unserer" Zeit, sagt sie und ergänzt: "Wichtig in der Hinsicht ist mir natürlich, dass die Region Günzburg von den Beschlüssen des schwäbischen Bezirkstags profitiert. Die Stärkung unseres Standortes gelingt uns nur mit einer starken Vertretung."

Volle Unterstützung durch den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag

Abmayr grenzt sich scharf von der CSU ab, deren Landes- und Bezirksvertreter in der Vergangenheit für viele Negativschlagzeilen gesorgt hätten. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Günzburger Kreistag, Josef Brandner, unterstützt Abmayrs Plan uneingeschränkt: "Mit den Kandidaturen von Jakob und Abmayr bieten wir den Wählern einen Neuanfang für unseren schönen Landkreis. Beide Kandidatinnen glänzen mit echter Expertise in Mittelstand, Landwirtschaft, Kommunalpolitik und Sozialem und bieten den Bürgern einen wirklichen Mehrwert", so Brandner, der die Freien Wähler als zweitstärkste Kraft im Kommunalparlament anführt. (AZ)