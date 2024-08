Fremde Fahrräder einfach kurz „ausgeliehen“

In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei Fahrräder gestohlen, die unversperrt an einem Wohnanwesen in der Straße „Am Hasenfeld“ im Ortsteil Reisensburg abgestellt waren. Die Besitzerin ging am Montagnachmittag zur Polizeiinspektion Günzburg, um den vermeintlichen Diebstahl zur Anzeige zu bringen.

Als sich die Frau noch auf der Dienststelle befand, ging dort aber die Meldung über zwei Fundfahrräder in der Dillinger Straße ein. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich um die zwei vermissten Fahrräder. Die unbekannten Täter hatten sie offenbar „ausgeliehen“ und dann in einer Parkanlage zurückgelassen. Da auch dieses Verhalten als unbefugter Gebrauch eines Fahrrades unter Strafe steht, leitete die Polizei Günzburg ein Ermittlungsverfahren ein.

Um den Tatablauf aufklären zu können und die Täter zu ermitteln, bittet die Polizei Günzburg nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

