Für die Wärmeversorgung hat die Stadt Günzburg jetzt einen Plan

Die aktuellen Bilder vom Hochwasser in den Nachbarländern wie Österreich und Tschechien wecken in Günzburg mulmige Gefühle - noch ganz frisch sind die Eindrücke vom Juni, als auch Teile der Großen Kreisstadt unter Wasser standen. „Wir spüren auf dramatische Weise die Folgen des Klimawandels. Das sind Starkregenereignisse, die wir früher für die absolute Ausnahme gehalten haben“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. „Das Handeln in der Politik muss darauf ausgerichtet sein, wie wir uns vor den Folgen schützen können - Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und kommunale Infrastruktur gleichermaßen.“ Gleichzeitig gelte es, alles dafür zu tun, was noch möglich sei, um dem menschengemachten Klimawandel entgegenzutreten. Ein Baustein dafür ist der kommunale Wärmeplan, den der Stadtrat einhellig beschlossen hat.

