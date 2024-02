Gefährliche Kreuzung in Günzburg wird umgebaut

Nach knapp zwei Jahren Testphase soll der Knotenpunkt im Stadtgebiet sicherer werden. Dazu ist eine Vollsperrung geplant. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

Schilder an der B16 weisen seit einigen Tagen bereits darauf hin: Ab dem 4. März wird die Ortsdurchfahrt Günzburg für Fahrzeuge gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Umbau der Kreuzung zwischen Ichenhauser Straße und Krankenhausstraße. Gleichzeitig sind auch in der Dillinger Straße Bauarbeiten unter Vollsperrung geplant. Wer in den kommenden Wochen im Stadtgebiet unterwegs ist, sollte also mit mehr Zeit für Umwege rechnen.

Die Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße ist ein wichtiger Knotenpunkt im Günzburger Verkehrsnetz, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Vor allem aufgrund der Nähe zur Maria-Theresia-Mittelschule, dem Dossenberger-Gymnasium und dem Kindergarten Heilig Geist müsse dieser Bereich für alle Verkehrsteilnehmer sicher gestaltet sein – für Fußgänger, Fahrradfahrer und den motorisierten Verkehr. Der Kreuzungsumbau soll genau diese Sicherheit erhöhen. Denn an der Kreuzung war es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen und sogar Unfällen gekommen.

Knapp zwei Jahre lang wurde an der Kreuzung in Günzburg getestet

Seit dem Frühjahr 2022 wurde an der Kreuzung eine provisorische Einengung getestet. Diese sollte unter anderem vermeiden, dass in Richtung Denzingen abbiegende Fahrzeuge eventuell gleichzeitig rechts abbiegende Fahrradfahrer schneiden. „Während der Testphase hat sich gezeigt, dass dieses Provisorium für eine dauerhafte Lösung optimiert werden muss“, sagt Günzburgs Stadtbaumeister Georg Dietze. Um solche Verbesserungen zu erkennen, habe man sich bewusst für eine ausgiebige Testphase entschieden, führt Dietze aus. Beim bevorstehenden Umbau der Kreuzung ist deshalb vorgesehen, den Fahrradfahrern, die bergauf der Ichenhauser Straße fahren, eine separate Abbiegespur nach rechts zwischen Straße und Fußweg herzustellen.

Der Verkehrsteiler in der Kreuzung erhält zudem nach Angaben der Stadtverwaltung taktile Leitelemente für Sehbehinderte sowie geeignete Absenkungen für Rollstuhlfahrer. Der beschädigte Fahrbahnbelag zwischen der Sonnenstraße und Am Südlichen Burgfrieden soll erneuert und der Kreuzungsbereich anschließend mit neuen Fahrbahnmarkierungen versehen werden. Diese entsprächen den aktuellen Vorschriften und sollen für eine höhere Sicherheit für Fußgänger, Fahrradfahrer und Kraftfahrzeuge sorgen.

Neue Fahrbahnmarkierungen werden angebracht

Die bestehenden Fahrbahnmarkierungen in Richtung Stadtmitte werden bis zum Josef-Seitz-Platz erneuert. Neue Rotmarkierungen an den Einmündungen der Seitenstraßen (Kapellenweg, Sonnenstraße, Am Südlichen Burgfrieden, Goethestraße, Erzherzog-Ferdinand-Straße, Reinertstraße und Sophienstraßen), zum Parkplatz am Landratsamt und zum Parkplatz am Wahl-Linderschen-Altenheim sowie im Kurvenbereich der Kreuzung der Krankenhausstraße mit der Ichenhauser Straße machen den Straßenzug für Radfahrer sicherer und damit attraktiver.

Die Baumaßnahme soll am Montag, 4. März, starten und nach den Osterferien am 8. April abgeschlossen sein. Ein Teil der Arbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen verbunden. Für das Fräsen des Asphaltbelags und den Einbau einer neuen Asphaltoberfläche muss der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden. Diese Vollsperrungen beginnen in der Woche vor Ostern und enden mit dem Schulbeginn nach den Osterferien. Die Markierungsarbeiten, die an die Osterferien anschließen, finden unter Verkehr mit Einengungen statt.

Zeitgleich finden im Stadtgebiet weitere Bauarbeiten statt, die ebenfalls der Verkehr beeinträchtigen. Die Stadtwerke Günzburg bauen wie berichtet das ganze Jahr 2024 über an neuen Fernwärmeleitungen in der Dillinger Straße. Auch während der städtischen Maßnahme in der Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße werde parallel in der Dillinger Straße unter Vollsperrungen gearbeitet, heißt es jetzt aus dem Rathaus. Die Umleitungen über B16 – Augsburger Straße beziehungsweise Geschwister-Scholl-Straße sollen entsprechend ausgewiesen werden. Um die Beeinträchtigungen des Verkehrs möglichst gering zu halten, wurde der Hauptteil der Arbeiten und damit die Vollsperrungen für den Kreuzungsumbau Krankenhausstraße/Ichenhauser Straße in die Osterferien gelegt. (AZ, rjk)