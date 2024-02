Gegen 19-Jährigen wird wegen gestohlener Getränkedose ermittelt

Ein junger Mann hat eine Getränkedose aus einer Tankstelle in Günzburg gestohlen. Als die Streifenbeamten ihn stellen wollten, flüchtete er vor der Polizei.

Ein 19-Jähriger hat am Montagnachmittag in einer Tankstelle in der Lochfelbenstraße eine Getränkedose aus dem Regal genommen und diese in seine Pullovertasche gesteckt. Als er an der Kasse darauf angesprochen wurde, stellte er die Dose dort ab und verließ die Tankstelle. So berichtet es die Polizei Günzburg. Einige Minuten später kehrte er jedoch zurück, nahm die an der Kasse stehende Dose wieder an sich und verließ die Tankstelle mit der Ware, ohne diese zu bezahlen. Ein weiterer Kunde der Tankstelle, der den Vorfall mitbekommen hatte, folgte dem Täter und verständigte die Polizeiinspektion Günzburg über den Vorfall. Als die Streifenbeamten den 19-Jährigen aufgrund der Personenbeschreibung feststellten und ihn stellen wollten, flüchtete dieser vor den Beamten. Die Beamten sicherten den Mann trotz Gegenwehr und brachten ihn zur Dienststelle. Das Diebesgut fanden die Beamten bei dem Mann. Die Ware übergaben sie anschließend wieder dem rechtmäßigen Besitzer. Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)