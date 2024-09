Geisterfahrer auf der B16 in Richtung Kötz

Ein 36-Jähriger löste gestern gegen 14 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Der Lkw- Fahrer fuhr am frühen Nachmittag an der Anschlussstelle Günzburg von der BAB A8 ab, um anschließend auf die B16 in Richtung Kötz abzubiegen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er dabei entgegengesetzt zur Fahrrichtung auf die Bundesstraße ein. Als der Fahrer seinen Fehler bemerkte, versuchte er eigenständig zu wenden, um wieder auf die richtige Fahrbahnseite zu kommen. Das versuchte Wendemanöver wurde von der Verkehrspolizei Günzburg während einer Streife bemerkt. Die Beamten regelten den Verkehr und verhalfen dem Lkw-Fahrer wieder auf die richtige Fahrbahnseite, so die Polizei. Bei der daraufhin stattfindenden Kontrolle stießen die Polizisten auf mehrere technische Verstöße am Sattelzug. Sie entdeckten auch Verstöße nach dem Güterkraftverkehrsgesetz. Seinen Führerschein hatte der 36-Jährige, wie die Polizei bekanntgibt, nicht bei sich. Zusätzlich waren mehrere Reifen des Sattelzuggespanns nicht für eine sichere Weiterfahrt geeignet, weshalb die Beamten den Mann von der Weiterfahrt abhielten. Wie die Polizei weiter mitteilt, folgte für den Mann eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei leitete auch gegen das Beförderungsunternehmen, welches eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich hinterlegen musste, ein Verfahren ein. (AZ)