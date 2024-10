Geparktes Fahrzeug beschädigt

Im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, hatte ein 26-Jähriger seinen schwarzen VW Sharan auf einem Parkplatz in der Ortsstraße in Wasserburg abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt war. Vermutlich entstand der Schaden durch ein anderes Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Geschädigten oder die Polizei zu verständigen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

