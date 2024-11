Großartige Ergebnisse beim Concertino-Verbandsentscheid des ASM in Günzburg

21 junge Musikerinnen und Musiker sind beim Solo-Duo-Wettbewerb „Concertino“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds auf Bezirksebene in Günzburg angetreten. Die Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 16 Jahren wurden dabei in fünf verschiedenen Altersklassen bewertet und zeigten ihr Können solistisch oder als Duo. Die respektable Bilanz des Vormittags: Sieben Beiträge schnitten „mit sehr gutem Erfolg ab“, elf „mit ausgezeichnetem Erfolg“. Letztere haben die Möglichkeit, sich im Februar beim Verbandsentscheid in Ursberg mit Musiker:innen aus dem gesamten ASM-Gebiet zu messen und somit die Chance, auch beim anschließenden Landesentscheid in Nürnberg ein gutes Ergebnis zu erzielen.

„Wir sind sehr stolz auf die Jungmusiker, die teilgenommen haben“, bestätigen die Bezirksjugendleitungen Lena Wieser und Tizian Foag, die den Wettbewerb mitorganisierten. Schließlich schult der Wettbewerb nicht nur im musikalischen Sinne, sondern fördert auch die Entwicklung der Persönlichkeit: Es benötigt viel Engagement und Mut, sein Können vor Publikum und einer Fachjury unter Beweis zu stellen.

Folgende Jugendliche haben sich mit „ausgezeichnetem Erfolg“ zum Verbandsentscheid qualifiziert: Charlotte Seitz (Jugendkapelle Neuburg, 93 Punkte), Johanna Wank (Musikverein Autenried, 91 Punkte), Philipp Schneider (Sing- und Musikschule Ichenhausen, 91 Punkte), Felix Wiedemann (Musikschule Offingen, Gundremmingen, Rettenbach, 91 Punkte), Ida Kollek (Sing- und Musikschule Ichenhausen, 91 Punkte), Esila Kocak (Sing- und Musikschule Ichenhausen, 91 Punkte), Martha Littwin (Musikschule Offingen, Gundremmingen, Rettenbach, 95 Punkte), Felizitas Girlich (Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau, 91 Punkte), Zoe Baumeister (Musikschule Offingen, Gundremmingen, Rettenbach, 91 Punkte), Amelie Bühler (Musikschule Offingen, Gundremmingen, Rettenbach, 92 Punkte). (AZ)