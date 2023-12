Günzburg

Günzburger Ballonkünstler ist Teil der neuen RTL-Sendung "Blow Up"

Der Günzburger Ballonkünstler Tobi van Deisner tritt in der RTLup-Show gegen die besten seiner Branche an.

Von Nadine Ballweg

Bei einem Gang durch die Innenstadt oder über das Volksfest eine bunte Figur aus Luft und Plastik zu sehen, entzückt nicht nur Kinder. Genau dieses Vergnügen entdeckte auch Tobi van Deisner. Mit einem Sinn für Humor und einer Leidenschaft für die Magie der Ballons baute er sich eine Karriere auf und hat sich damit als Ballonkünstler im Landkreis Günzburg bereits einen Namen gemacht. In der Sendung "Blow Up" ist van Deisner erstmals am 26. Dezember auf RTLup und später online bei RTL now zu sehen. Als einer der acht besten Ballonkünstler Deutschlands stellt er in der Show seine Kreativität und sein Können unter Beweis.

Bei der neuen TV-Show nach niederländischem Vorbild geht es in der ersten von vier Folgen in den Dschungel. Die Aufgabe der Künstler ist es, jede Folge eine Figur passend zum Motto zu kreieren. Danach bewertet eine Jury: Sie achtet auf die Technik, die Farbgestaltung und darauf, dass die Ballon-Figur "so etwas wie eine Geschichte erzählt", sagt van Deisner. Er erklärt es so: "Wenn ich nur einen Motorradfahrer aufstelle, dann ist das eben eine Figur. Wenn aber vor dem Rad eine Maus liegt, der Fahrer erschrocken guckt und auf dem Hinterrad steht, dann erzählen die Ballons eine Geschichte und bekommen Dynamik."

