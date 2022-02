Günzburger Kindergärten sind mittendrin in der Corona-Welle

Plus Immer wieder müssen ganze Kindergartengruppen im Kreis Günzburg coronabedingt geschlossen werden. Die Leiterinnen fühlen sich von der Politik alleingelassen.

Corona und kein Ende? Von außen betrachtet sieht vieles nach Entspannung aus. Politiker jeglicher Couleur scheinen aktuell dabei, sich mit Lockerungen aller Art überbieten zu wollen. In vielen Günzburger Kindergärten läuft die Entwicklung bei Corona genau umgekehrt. „Die Einschläge kommen näher“, sagen etliche Leiterinnen der Betreuungseinrichtungen auf Nachfrage unserer Redaktion. Zu den Leidtragenden zählt verstärkt auch die Musikschule Günzburg. Die Musikalische Früherziehung, nicht zuletzt in Kooperation mit vier Günzburger Kindergärten, liege wegen der jüngsten Entwicklungen und Einschränkungen bei Corona weitgehend auf Eis, erklärt Musikschulleiter Joe Gleixner.