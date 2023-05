Günzburg

Günzburgs erste Fahrradstraße soll im Juli eröffnet werden

Die Bauarbeiten für Günzburgs erste Fahrradstraße ziehen sich seit März hin. An der Tulpenstraße, wo die Radfahrer kreuzen, ist seit längerem Baustelle und gesperrt. Radfahrer sollen dort künftig dank baulicher Veränderungen in der Straße Vorfahrt bekommen.

Plus An Günzburgs erster Fahrradstraße hinaus ins Birket wird kräftig gearbeitet. Anwohner kritisieren die seit Wochen anhaltende Baustelle.

Radler können sich freuen, denn Günzburgs erste Fahrradstraße hinaus ins Birket nimmt langsam Konturen an. Wenn alles glatt läuft, könnte die Strecke ab Juli baustellenfrei zu befahren sein. Bis dahin müssen vor allem Autofahrer und Anwohner noch etwas Geduld mit den Baustellen Am Mittleren Stadtbach und in der Riemgrabenallee haben. Dort sorgt die wochenlange Sperrung und Umleitung für so manche Kritik.

Eigentlich sollten die Arbeiten an der ersten Fahrradstraße in Günzburg im Herbst vergangenen Jahres beginnen. Stadtbaumeister Georg Dietze war damals so optimistisch, dass die Strecke, die entlang des Stadtbachs hinaus ins Birket führt, bis Ende 2022 fertiggestellt werden könnte. Doch bis zum Frühjahr hatte sich gar nichts getan. Auf Nachfrage teilte der Stadtbaumeister mit, dass die Stadt das Projekt aufgrund diverser Krankheitsfälle seitens der Baufirma schieben musste. Man habe sich deshalb dazu entschlossen, den Startpunkt des Projekts komplett auf das Frühjahr zu verlegen. Somit hätte man vermieden, dass eine Baustelle sich unnötig in die Länge zieht oder erst auf-, ab- und dann wieder neu aufgebaut werde musste.

