Hannah Sperandio ist neu im Günzburger Stadtrat

Die 23-jährige Studentin ist in der GBL/Grünen-Fraktion die Nachfolgerin von Bernhard Lohr. Damit gibt es jetzt drei Eltern-Kinder-Paare im Stadtrat.

Der Günzburger Stadtrat ist wieder vollzählig: Hannah Sperandio wurde in der Sitzung am Montagabend von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig vereidigt. Mit 23 Jahren ist sie das jüngste Mitglied des Günzburger Stadtrats und eine der jüngsten Stadträtinnen in einer bayerischen Großen Kreisstadt. „Ich bin sehr glücklich, dass die Günzburger Jugend mit Hannah Sperandio eine weitere Stimme im Stadtrat hat und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, sagte Oberbürgermeister Jauernig nach der Vereidigung.

Hannah Sperandio gehört der Fraktion GBL/Grüne an, studiert Lehramt und spielt Handball beim VfL Günzburg. Mit Hannah Sperandio sind künftig drei Eltern gleichzeitig mit ihren erwachsenen Kindern Mitglieder im Stadtrat: Ferdinand Munk (UWB) und Margit Werdich-Munk (CSU), Claudia Jahn (Freie Wähler) und Michael Jahn (SPD) sowie Birgit Rembold und Hannah Sperandio (beide GBL/Grüne). Hannah Sperandio tritt im Stadtrat die Nachfolge von Bernhard Lohr an, der sein Mandat wegen einer beruflichen Veränderung zum Jahreswechsel zurückgab. (AZ)