Günzburger Verbände und Vereine erhalten mehr Geld

Plus Da die Stadt Günzburg immer mehr Einwohner hat, muss sie selbst mehr für Vereinsmitgliedschaften zahlen. Kinder haben einen hohen Stellenwert in der Kreisstadt.

In der ersten Sitzung des Haushaltsausschusses hat sich die Stadt Günzburg vorrangig mit dem Verwaltungshaushalt beschäftigt. Einzelne Punkte wie Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse nahmen einen größeren Rahmen ein. Und auch über die Heiliggeist-Spitalstiftung und den geplanten Erweiterungsbau wurde gesprochen.