Günzburg

vor 48 Min.

Heimatmuseum Günzburg ist Teil eines neuen Museumsnetzwerks

Kein Rembrandt-Gemälde für Günzburg, aber umso bedeutender: Das Modell des ehemaligen Klosters und der Frauenkirche aus dem frühen 19. Jahrhundert in der Sammlung des Heimatmuseums.

Das Heimatmuseum beteiligt sich an einer Initiative mehrerer Museen in ganz Deutschland. Was sich dahinter verbirgt und welche Hoffnungen daran gekoppelt sind.

Zum Internationalen Museumstag präsentiert das Heimatmuseum Günzburg das Netzwerk #keinRembrandt, eine gemeinsame Initiative mehrerer Stadt- und Heimatmuseen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. #keinRembrandt zeigt lokale Geschichte(n) – genauso spannend und oft näher an den Menschen als die ganz großen Häuser. Am Sonntag, 15. Mai, wird die Online-Präsenz des Netzwerks zugänglich sein. In der Sammlung des Museums hängt kein Rembrandt, trotzdem sind die Geschichten, die die Ausstellungsstücke erzählen, für die Bürgerinnen und Bürger der Region von Bedeutung. „Trotzdem? Gerade deswegen!“ sagen die Mitglieder des Netzwerks #keinRembrandt, in dem Raphael Gerhardt und Julya Berzen vom Heimatmuseum Günzburg seit 2021 mitarbeiten. Kleine Museen und Sammlungen zeigen Stücke aus der lokalen Geschichte, zu denen Besucher oft eine persönliche Beziehung haben. Die Museen, Archive und Vereine vor Ort sind erste Anlaufstellen und Berührungspunkte für Kultur und Geschichte. Die Arbeit dort lebt von Kooperation und Kommunikation und ist durch ihre Regionalität direkt am Puls der Gesellschaft. Darüber hinaus sind Museen und ihre Netzwerke wie #keinRembrandt attraktive Lernorte in einer vernetzten Bildungslandschaft. Begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen in kleinen Museen führen zu geringer Sichtbarkeit und erschweren manchmal die Umsetzung großer digitaler Projekte. Netzwerk wird von Kulturstiftung der Länder finanziell unterstützt Christopher Vila (Heimatmuseum Egling) und Kristina Kraemer (Haus der Stadtgeschichte Waiblingen) haben Frust in Machergeist umgewandelt, eine Projektförderung von 23.000 Euro von der Kulturstiftung der Länder eingeworben und dann kleine und kleinste Häuser angesprochen, ob sie mitmachen wollen. Seither lässt sich die #keinRembrandt-Truppe schulen, wie der digitale Auftritt richtig gelingt und diskutiert gemeinsam kreativ, welche Themen sie zeigen wollen. Neben den beiden Gründungshäusern sind bereits das Heimatmuseum Günzburg, das Stadtmuseum Werne, das Knopf- und Regionalmuseum Schmölln, das Heimatmuseum Reutlingen und das Netzwerk Bergische Museen Teil von #keinRembrandt. Den Anfang macht das Thema „Bewegen“, zu dem nun jedes Haus einen Beitrag für den Blog schreibt und das auch unter dem Hashtag #keinRembrandt auf Instagram und Twitter zu finden ist. Museumsleiter Raphael Gerhardt schildert den Mehrwert des Netzwerks so: „#KeinRembrandt ist ein echtes offenes Netzwerk, in dem auf Augenhöhe diskutiert wird. Das ist wahnsinnig inspirierend und macht die Beteiligung an einer größeren digitalen Kampagne möglich, die wir alleine nicht hätten umsetzen können.“ Am 15. Mai geht die Homepage www.keinrembrandt.de online und das Netzwerk stellt sich vor. Im Laufe des Jahres folgen dann die Themen „Sammeln“, „Kleiden“ und „Schmecken“, zu denen auch noch weitere Häuser und Akteure Beiträge leisten können. (AZ)

