Herausforderndes Jahr liegt hinter Günzburg

Es gibt ein Bild aus diesem Jahr 2024, das Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nicht mehr loslässt. Er beschrieb es schon in Interviews und erinnerte auch beim Jahresdämmerschoppen des Stadtrats noch einmal an die Szene während des verheerenden Hochwassers. Ein Mann sollte am Kappenzipfel aus seiner Wohnung per Boot gerettet werden. Doch das Boot kippte, die Retterin, die eigentlich dem Mann helfen wollte, fiel ins Wasser und konnte sich nur mit Mühe festhalten, weil die Strömung sie wegzureißen drohte. Jauernig und Stadtbrandmeister Florian Propp hatten die Situation beobachtet. „Wir haben in diesen Tagen alle wieder gelernt, zu beten.“

