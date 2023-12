Günzburg

25.10.2023

Eröffnung 2024: Im Peppa-Pig-Park gibt es eine Achterbahn für Kinder

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Direkt neben dem Legoland Günzburg entsteht derzeit ein Themenpark mit "Peppa Wutz". Schon 2024 soll er öffnen. Welche Attraktionen der Park bieten wird.

Es ist ein einmaliger Freizeitpark, der in Günzburg direkt neben dem Legoland an der A8 entsteht: Die Arbeiten für den europaweit ersten Peppa-Pig-Park laufen auf Hochtouren, schließlich soll im kommenden Jahr die Eröffnung gefeiert werden. Noch ist auf der Baustelle quasi nichts zu sehen von den fünf Fahrgeschäften und den sieben Spielplätzen, die auf der 1,6 Hektar großen Parkfläche errichtet werden. Am Mittwoch gab Legoland-Deutschland-Geschäftsführerin Manuela Stone, die künftig auch für den Peppa-Pig-Park verantwortlich ist, zumindest eine Attraktion bekannt. Es ist eine Achterbahn, die für Vorschulkinder konzipiert ist.

Landrat Hans Reichhart, Legoland-Deutschland-Geschäftsführerin Manuela Stone und Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Foto: Alexander Kaya

Das kultige Schweinchen Peppa Wutz, das im Original Peppa Pig heißt, ist eine der meistgesehenen Kindersendungen aller Zeiten. In Florida wurde vergangenes Jahr der weltweit erste Peppa-Pig-Themenpark eröffnet. Dieser ist so erfolgreich, dass Merlin Entertainments, die Muttergesellschaft der Legoland-Parks, im August 2022 Überlegungen anstellte, auch in Europa einen solchen Park zu installieren – und zwar wie in Florida in direkter Nachbarschaft zu einem Legoland-Ressort. An mehreren Standorten wurden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, am Ende sprach vieles für Günzburg. Dazu zählen laut Stone unter anderem die "super Gästezahlen", die im Rekordjahr 2019 knapp 1,9 Millionen Besucher betrugen. Vor vier Monaten wurde dann offiziell bekannt, dass Peppa Wutz nach Günzburg kommt, damit bestätigten sich Berichte unserer Redaktion rund zwei Monate zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen