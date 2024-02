In der Dillinger Straße werden Leitungen verlegt

Zwei große Baustellen bringen in Günzburg Einschränkungen für den Verkehr. Das ist ab dem 4. März alles geplant.

Nicht nur an der Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße wird ab dem kommenden Montag in Günzburg gebaut: Auch die Bauarbeiten im Bereich der Dillinger Straße zwischen Otto-Geiselhart-Straße und Augsburger Straße starten am 4. März. Mehrere Maßnahmen werden nach Angaben der Stadtverwaltung gebündelt durchgeführt, unter anderem werden Wasserleitungen erneuert und eine Wärmeleitung für eine Versorgung durch Fernwärme verlegt. Der Erste von insgesamt sechs Bauabschnitten erstreckt sich vom 4. März bis Mitte April.

Die 60 Jahre alte Infrastruktur in der Dillinger Straße soll damit fit für die Zukunft gemacht und die Wasserversorgung durch die neuen Leitungen für die nächsten Jahrzehnte gesichert, betont Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck. Insbesondere der Bau einer Wärmeleitung stelle für die Stadt eine positive Entwicklung dar. „Dadurch können Gebäude entlang der Leitungstrasse mit klimafreundlicher, preisstabiler und regenerativer Energie aus der Kläranlage versorgt werden. Energie, die vor Ort entsteht, kann gebündelt werden und kommt den Bürgern und den Klimazielen des Bundes und in erster Linie auch der Stadt Günzburg zugute“, führt Lothar Böck aus.

So wird der Verkehr in Günzburg umgeleitet

Innerhalb des ersten Bauabschnitts sei eine Vollsperrung unumgänglich, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die neue Wärmeleitung müsse aufgrund der vorhandenen anderen Leitungen im Untergrund in der Straßenmitte verlegt werden. Die Umleitung ist umfassend ausgeschildert und wird über die B16 zwischen dem Kreisverkehr an der Siemensstraße und der Kreuzung an der Polizei geführt.

Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck macht darauf aufmerksam, dass Fußgänger während der einzelnen Bauabschnitte die Baustelle jederzeit sicher auf mindestens einem der Gehwege passieren können. Der Anlieger- und Anlieferverkehr wird über die bauausführende Firma gewährleistet. Soweit durch die Arbeiten Grundstückszufahrten nicht genutzt werden können, erfolgt eine direkte Information durch die Baufirma.

Weitere Umleitungen im Stadtgebiet von Günzburg

Wie berichtet, gibt es gleichzeitig eine weitere wichtige Umleitung im Stadtgebiet. Die Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße wird nach zwei Jahren Testphase jetzt umgebaut, auch hier muss der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden. Diese Vollsperrungen beginnen laut Stadtverwaltung in der Woche vor Ostern und enden mit dem Schulbeginn nach den Osterferien. Die Markierungsarbeiten, die an die Osterferien anschließen, finden unter Verkehr mit Einengungen statt.

Die östliche Zufahrt zum Marktplatz, der ab dem 1. März wieder zur Fußgängerzone wird, wird während der Bauphase weitestgehend aufrechterhalten. Soweit dies bedingt durch den Bauablauf zeitweise nicht möglich ist, erfolgt eine kurzfristige Bekanntgabe. Aktuelle Informationen zum Bauvorhaben und Baufortschritt gibt es auf der Homepage der Stadtwerke Günzburg unter www.stadtwerke-guenzburg.de (AZ)