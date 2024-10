In Günzburg wird ein Wohnmobil beschädigt

Drei unbekannte Kinder im geschätzen Alter von 8 bis 11 Jahren beschädigten am Dienstag, gegen 16 Uhr ein in der Günzburger Clotzstraße geparktes Wohnmobil. Dabei entstanden laut Bericht der Polizei mehrere Kratzer und eine Delle. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zudem entwendeten die Kinder drei Paar Schuhe, die vor dem Wohnmobil standen. Als die Wohnmobilbesitzerin den Vandalismus bemerkte, rannten die Kinder weg. Sie konnten durch die hinzugerufene Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnmobil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis