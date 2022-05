Günzburg

vor 52 Min.

Jetzt geht es beim Wochenmarkt in Günzburg um die Wurst

Plus Ein Klassiker des Wochenmarkts hat nun auch in Günzburg Platz gefunden: die Würstchenbude. Über einen langen Weg und einen redseligen Rentner aus Husum.

Von Till Hofmann

Werner Rohde ist ein patenter Kerl. Mit seiner Frau ist der Rentner in den Süden gekommen und übernachtet in der Nähe auf einem Campingplatz. Die Zwei wollen ein Ehepaar in Dornstadt besuchen, das sie im Urlaub kennengelernt haben. Aber am Dienstagmittag hält sich der Husumer erst einmal in der Innenstadt von Günzburg auf. Er sucht nach einer Ansichtskarte von Günzburg, ist bislang aber nicht fündig geworden. "Da ist ja überall Legoland drauf", sagt er mit leichter Enttäuschung in der Stimme und beschließt, die Suchaktion erst einmal zu unterbrechen und sich für das bislang Geleistete zu belohnen.

