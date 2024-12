Klangvolle Harmonie: Eine besinnliche Stunde in der Heilig Geist Kirche

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Heilig Geist Kirche in Günzburg fand das Konzert „Eine besinnliche Stunde“ statt. Der Musikverein Wasserburg unter der Leitung von Achim Götz und der Chor ImTakt Rettenbach, dirigiert von Ingrid Ruf, entführten das Publikum in eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre. Der Musikverein eröffnete das Konzert mit einer Reihe gefühlvoller Orchesterstücke, die die Zuhörer in eine besinnliche Stimmung versetzten. Der Rettenbacher Chor ImTakt begeisterte mit einer Auswahl moderner und festlicher Lieder. Den letzten Teil der besinnlichen Stunde gestaltete der Musikverein gemeinsam mit dem Chor. Sie präsentierten das bekannte Stück „Möge die Straße uns zusammenführen“ von Markus Pyltik, das die Verbundenheit und den Wunsch nach Frieden und Harmonie widerspiegelte. Den Abschluss bildete das gemeinsame „Halleluja“, das in der festlich erleuchteten Kirche für einen emotionalen Moment sorgte. Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die Zuhörer für eine unvergessliche und besinnliche Stunde, die den Weg in die Adventszeit stimmungsvoll ebnete.

