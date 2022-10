Callcenter-Betrug: Das einträgliche Geschäft mit der Angst

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist der durch Telefonbetrug angerichtete Schaden in diesem Jahr geradezu explodiert. Wovor die Polizei warnt und was sie rät.

Die Türkei erwähnt Mark Schmid und den Kosovo. Und es sind nur zwei Beispiele von vielen. Im Ausland agieren regelrechte Callcenter mit nur einem Ziel: Mit falschen Gewinnversprechen, sogenannten Schockanrufen oder dem Enkeltrick an das Geld der Angerufenen zu kommen. Im Landkreis Günzburg hat das in diesem Jahr aus Sicht der Betrüger ebenso prächtig funktioniert wie im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. In dem Gebiet ist 2022 bislang schon ein Vermögensschaden von über 1,9 Millionen Euro eingetreten, berichtet Schmid, Präventionsbeauftragter der Polizei in der Region und bei der Kripo Neu-Ulm angedockt. "Die Täter, die professionell arbeiten, agieren sehr erfinderisch", heißt es über diese Art der organisierten Kriminalität. Oft sprächen die Menschen in dialektfreiem Deutsch und in der Absicht, in den Besitz von Geld oder anderen Vermögenswerten zu kommen. Das Schicksal der betrogenen Menschen, oft ältere und alleinstehende Mitbürgerinnen und Mitbürger, kümmere diejenigen nicht, die sich mit dem Geld anderer ein luxuriöses Leben leisteten, Villa mit Pool und Sportwagen inklusive. Die Betrugs-Callcenter würden sich dabei unterschiedlich spezialisieren. Diese gängigen Maschen nennt Schmid:

Enkeltrick: "Ich bin's", lautet häufig die Begrüßung der Anrufenden. Und wenn nachgefragt wird "Franz bist Du's?", ist das kein guter Auftakt, da den Betrügern damit eine wertvolle Information geliefert wird. Nach dieser ersten Phase tritt ziemlich schnell ein angebliches Problem auf, das nur der Angerufene beheben kann, indem er Enkel/Enkelin oder dem eigenen Kind Geld leiht. Natürlich kommt der Anrufer oder die Anruferin nicht selbst, sondern schickt einen "Bekannten" vorbei, der das Geld in Empfang nimmt. Und damit ist es dann in aller Regel für immer verloren. "Den Trick gibt es schon lange, er ist einfach gestrickt und dennoch erfolgreich", sagt Mark Schmid.

Falscher Amtsträger: Der falsche Richter, der falsche Staatsanwalt und der falsche Polizist geben sich hier ein Stelldichein. Eine beliebte Lügengeschichte, die dabei erzählt werde, handele von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Dabei hätten Ermittler ein vom Verbrecher zurückgelassenes Adressbüchlein ausgewertet – und siehe da: Der Name und die Adresse des Angerufenen ist darin notiert. Ein mögliches nächstes Einbruchsopfer also. Ein Täter sei noch auf der Flucht, daher die Nachfrage, welche Vermögenswerte noch im Haus seien und ob man die Gegenstände oder das Bargeld in sicheres Gewahrsam nehmen solle. Wenn solche Fälle vermehrt in einem Gebiet auftreten, bedeutet es für die Ermittler, dass die Verbrechensorganisation in der Regel einen "Abholer" an der Hand hat. Derjenige oder diejenige wisse meistens von den Hinterleuten, die kräftig abkassierten, nichts.

Schockanruf: Schmid erwähnt zwei Varianten. Die Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Dabei sei jemand getötet worden. Sie sitze jetzt im Gefängnis und könne durch einen entsprechenden Geldbetrag ausgelöst werden, nennt ein vermeintlicher Staatsanwalt die Option. Alternativ sei der oder die Verwandte bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und müsse notoperiert werden. Das gehe aber nicht ohne die Übergabe des Geldes oder die Überweisung (ins Ausland). Auf diesen Trick ist erst vor Kurzem ein Mann aus dem nördlichen Landkreis Günzburg hereingefallen. Dem Geschädigten fehlen 50.000 Euro.

Love Scamming: Hier werden die Gefühle einsamer Menschen ausgenutzt und über Dating-Plattformen über Monate hinweg im Internet Beziehungen aufgebaut und Geld abgezapft. Es bleibt die (vergebliche) Hoffnung, die Liebe aus dem Internet bald einmal in die Arme zu schließen.

Gewinnspiele: Dicke Geld- oder Sachgewinne (Haus, Auto, Traumreise) werden angekündigt. Fällig wäre im Vorhinein nur die Zahlung einer Gewinnsteuer.

Anlagebetrug: Die Gier des Angerufenen ist das Mittel zum Zweck. Es werden schier unglaubliche Renditen angeboten. Und an einem (gefälschten) Account ist zu erkennen, wie es schon mit einer kleinen Summe kräftig nach oben geht. Wird dann eine richtiger Batzen überwiesen, machen sich die Betrüger virtuell aus dem Staub. Im realen Leben sind sie schon lange weit entfernt.

Infotruck der Polizei kommt nach Günzburg 1 / 2 Zurück Vorwärts Anlässlich des Tages des Einbruchschutzes informieren die Präventionsbeamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, des Polizeipräsidiums Ulm und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg Interessierte zu den Themen Einbruchschutz und Callcenter-Betrugsmaschen . Der Infotruck des Landeskriminalamts steht zur Vertiefung der Themen bereit.

Die Gemeinschaftsveranstaltung am Sonntag, 30. Oktober, findet in der Fertighauswelt in Günzburg (Kimmerle-Ring 2) statt. Die Fertighauswelt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur A8. Fünf Stunden sind dafür eingeplant, von 11 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu Beginn ist auch der Günzburger Landrat Hans Reichhart anwesend. (ioa)

Wie sich der Telefonbetrug entwickelt, macht der Fachberater für Kriminalprävention, der keine absoluten Zahlen nennt, an folgendem fest: Im Vergleich zum Jahr 2021 haben sich erfolgreiche Betrugsdelikte im Bereich Vortäuschen von Gewinnen um 42 Prozent erhöht. Wenn es um falsche Amtsträger und Schockanrufe geht, beträgt die Steigerungsrate im selben Vergleichszeitraum für den Präsidiumsbereich sage und schreibe 725 Prozent. "Und das ist nur die Spitze des Eisbergs", sagt Schmid, der sehr wohl sieht, dass der Polizei häufig nur die kleinen Fische ins Netz gehen und im Ausland der Aktionsradius sehr beschränkt ist. "Aber ich bin einer, der das Glas halb voll sieht und nicht halb leer", wie er sagt. Er orientiert sich daher lieber an Erfolgen und setzt da an, wo noch nichts kaputt ist. "Wir müssen vor die Tat kommen. Die Prävention ist hier einfach wichtig."