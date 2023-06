Leserreise: Auf geht's am 16. Juli in den Europa-Park

Über 100 Attraktionen warten in Deutschlands größtem Freizeitpark. Und wer will, kann vorher noch an einer Fernsehsendung teilnehmen.

Kurz vor dem Beginn der Sommerferien bietet die Günzburger Zeitung gemeinsam mit den Mittelschwäbischen Nachrichten, der Donau Zeitung ( Dillingen) und der Wertinger Zeitung eine weitere Leserreise an. Es ist unser bewährter Klassiker unter den Tagesausflügen – die Fahrt in den Europa-Park ins badische Rust. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutet das an jenem Sonntag, 16. Juli: früh aufstehen!

Wer am Betriebshof unseres Partners Dirr-Reisen GmbH oder in Thannhausen zusteigen möchte, muss spätestens um 4.15 Uhr an Ort und Stelle sein. Diejenigen, die sich für den Zustiegsort Leipheim entscheiden, haben eine Stunde länger Zeit.

Nur so ist es möglich, Deutschlands beliebtesten Freizeitpark lange zu genießen. Dieses Jahr gibt es für unsere Leserinnen und Leser zudem wieder eine Kombinationsmöglichkeit: In Rust beginnt um 10 Uhr die Live-Sendung „Immer wieder sonntags“, moderiert von Stefan Mross. Auftritte verschiedener Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Schlager und volkstümliche Musik sind der Kern eines kurzweiligen Unterhaltungsprogramms.

Gast bei der TV-Show "Immer wieder sonntags"

Nach der Show haben unsere Leserinnen und Leser den Nachmittag Zeit für die vielen Attraktionen im Europa-Park selbst. Beachtet werden sollte, dass es sich bei der Show "Immer wieder sonntags" um eine Live-Aufzeichnung handelt. Wer sich also zuerst für die fürs Fernsehen produzierte Sendung entscheidet, kann den Park erst nach Ende der Aufzeichnung besuchen. Der Freizeitpark-Aufenthalt ohne vorherige TV-Sendung ist ab ungefähr 9 Uhr für rund neun Stunden geplant.

Im Herzen des Dreiländerecks zwischen Schwarzwald und Vogesen bietet der Europa-Park in Rust Jung und Alt über 100 Attraktionen und mehr als 23 Stunden Showprogramm täglich. Bei sommerlichen Temperaturen erfrischen luftige Achterbahnfahrten (insgesamt 13 Achterbahnen) und kühlende Wasserattraktionen.

Das alles gehört dazu

In den Leistungen inbegriffen sind eine Fahrt im modernen Fernreisebus mit großzügiger Beinfreiheit, Bordküche und WC, Reiseleitung und Bordservice. Kostenlos gibt es Kaffee oder Tee. Ein Willkommensgetränk gehört ebenfalls dazu – und auch ein kleines Frühstück. Im Bus gibt es freies WLAN und Auflademöglichkeiten für das Smartphone (Steckdose an jeder Sitzbank). Dabei ist selbstverständlich auch der Eintritt in den Europa-Park und – wer will – für die Sendung "Immer wieder sonntags". Der Preis beträgt für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin unabhängig vom Alter 88 Euro.

Das sind die Zustiege am Sonntag, 16. Juli:

Jettingen 4.15 Uhr, Burgau 4.30 Uhr, Dillingen 4.20 Uhr, Lauingen 4.30 Uhr, Offingen 4.45 Uhr, Ichenhausen 4.45 Uhr, Günzburg 5 Uhr, Gundelfingen 4.40 Uhr, Leipheim 5.15 Uhr, Krumbach 4.25 Uhr, Thannhausen 4.15 Uhr. Gebucht werden kann unter www.dirr-reisen.de, Telefon 08225/309910. (AZ)

Information: Die weiteren Leserreisen dieses Jahr führen nach Südtirol (11.-14. Juni, bereits ausgebucht) und in die Schweiz (8.-12. Oktober). Über das Reiseziel im Herbst können sich Interessierte ausführlich bei Dirr-Reisen informieren und sich bereits anmelden.