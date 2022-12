So hat die Kartei der Not 2022 im Landkreis Günzburg geholfen

Die regional agierende Stiftung kann nur wirken, weil es auch im Kreis Günzburg großzügige Menschen gibt, die das Hilfswerk der Zeitung zum Teil seit Jahren unterstützen.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages steht den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und unterstützt – rasch, unbürokratisch und nachhaltig. Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Spenden gezielt bei den Bedürftigen ankommen und für den benötigten Zweck verwendet werden. Dabei kommt jedes gegebene Geld zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Dramatisch gestiegene Energiekosten: Spenden gehen bei der Kartei der Not ein

Seit Jahren machen es der Mangel an ausreichendem Wohnraum und die stetig steigenden Mieten gerade Familien und älteren Menschen mit kleinen Renten immer schwerer, überhaupt und dann noch eine halbwegs finanzierbare Wohnung zu finden. Die dramatisch gestiegenen Energiekosten, allgemeine Preissteigerungen und gerade die Teuerung bei Lebensmitteln belasten das Budget vieler Menschen mit kleinem Geldbeutel ungemein. Im Rahmen der Energiekrise hatte die Kartei der Not im September zu Spenden aufgerufen, die bis heute noch eingehen.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Kommt dann noch ein besonderes Unglück hinzu, wie Krankheit, Behinderung, Unfall oder der Verlust der Arbeit, wissen viele nicht mehr ein und aus und können nur mit fremder Hilfe einen Weg aus ihrer Situation finden. Treue Spenderinnen und Spender stehen dem Hilfswerk auch in Krisenzeiten zur Seite. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage gibt es nach den Corona-Beschränkungen wieder zahlreiche erfolgreiche Benefizaktionen, viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zugunsten der Kartei der Not. "Auch wenn wir insgesamt von einem etwas geringere Spendenaufkommen als die letzten Jahre ausgehen, so können wir doch wieder in jedem Fall bedarfsgerecht helfen", sagt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not.

76 Hilfeanfragen kommen aus dem Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg konnten im Jahr 2022 insgesamt 76 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 75.500 Euro.

Die Hilfeanfragen kamen in 20 Fällen aus Familien mit gesamt 31 betroffenen Kindern. In 50 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Bei den Menschen mit Behinderung unterstützte die Stiftung neben dem Bereich Wohnen – beispielsweise bei dem Kauf einer Waschmaschine, einer neuen Matratze oder auch Stromschulden – die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Einzelnen gab es den Fall einer zu unterstützenden behinderten Person, die, um zur Physiotherapie zu kommen, mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren musste und sich dies nicht leisten konnte. Aber auch ein Fahrradanhänger für eine Alleinerziehende, orthopädische Schuhe und ein Elektrotandem wurde bezuschusst. Die Mobilität ist und bleibt ein so wichtiger Teil, um Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Weit mehr als ein Lebensmittelpaket für alte Menschen im Landkreis

Zudem wurden verschiedene Projekte gefördert: So wurden zehn Lebensmittelpakete pro Monat für bedürftige alte Menschen in Günzburg bezuschusst. Die Aktion gibt es bereits, initiiert von Sozialverbänden, seit einigen Jahren, um in akuten Notsituationen zu helfen. Die Pakete sind nicht nur eine wirtschaftliche Unterstützung, sondern beugen auch der Vereinsamung vor durch die Besuche.

In fünf Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um etwa gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können.

Kartei der Not: Wie bekomme ich Hilfe in der Not? 1 / 7 Zurück Vorwärts Was ist die Einzelfallhilfe der Kartei der Not?

Als Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags unterstützt die Kartei der Not Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Hilfe soll schnell und unbürokratisch sein, damit sich die Lebenssituation nachhaltig verbessern kann.

Wie bekomme ich als Betroffener Hilfe von der Kartei der Not?

Wer unverschuldet in eine Notlage geraten ist und dringend Hilfe benötigt, sollte sich an eine soziale Beratungsstelle in seinem Umfeld wenden. Gemeinsam mit den Betroffenen werden dort Lösungen für die Probleme erarbeitet. Eine Lösung kann ein Antrag bei der Kartei der Not sein.

Wie finde ich in der Not eine soziale Beratungsstelle?

Hilfen von sozialen Beratungsstellen sind offen für jeden, kostenlos und niedrigschwellig. Bekannte Träger sozialer Beratungsstellen sind Wohlfahrtsverbände wie etwa Caritas, Diakonie oder das Rote Kreuz sowie Bistümer oder Landratsämter und Gemeinden. Die Behörden der Kommunen geben in der Regel Auskunft, welche Beratungsstellen es für Betroffene vor Ort gibt.

Kann ich mich auch online beraten lassen?

Auf der Suche nach sozialen Beratungsstellen lässt sich auf den Websites vieler Träger eine Standortsuche durchführen. Zum Teil wird auch eine erste Online-Beratung angeboten. Außerdem haben sich manche Beratungsstellen auf Zielgruppen und Probleme spezialisiert, es gibt etwa Schuldnerberatung, Offene Hilfen oder Seniorenfachberatung.

Was passiert, wenn eine Beratungsstelle gefunden ist?

Betroffene sollten in der sozialen Beratungsstelle ihre Probleme schildern, um dafür Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam wird vereinbart, welche Maßnahmen zu treffen sind und ob Anträge für soziale Leistungen bei Ämtern gestellt werden können, um die Notlage zu beheben. Erst wenn alle staatlichen Leistungen ausgeschöpft sind, kann die Kartei der Not je nach Notlage und Bedarf zusätzlich unterstützen.

Wer stellt den Antrag bei der Kartei der Not?

Die Beratungsstelle wird mit den Betroffenen gemeinsam den Antrag ausfüllen und ihn zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen an die Kartei der Not senden. Wichtig sind dabei Unterlagen wie der Bericht der Beratungsstelle, Einkommensnachweise und Nachweise für die Notlage. Bei Rückfragen wird sich die Kartei der Not stets an die soziale Beratungsstelle wenden.

Wie erhalten Betroffene die finanzielle Hilfe der Kartei der Not?

Kann die Kartei der Not helfen, so erhält die soziale Beratungsstelle ein Schreiben mit der Höhe der Beihilfe für den beantragten Zweck. Der Betrag wird auf das Konto der Beratungsstelle überwiesen, die dann im Anschluss auch die Auszahlung koordiniert. Zum Schluss werden Belege zum Nachweis an die Kartei der Not geschickt.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich insgesamt auch dieses Jahr wieder um das Wohnen. So half die Kartei der Not 21 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Corona hat diese Notlagen oftmals noch befeuert, da durch Kurzarbeit oder einen verlorenen Job Miete und Strom nicht mehr bezahlt werden konnten. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung, die Erstausstattung einer Wohnung oder die Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig.

In acht Fällen wurde der Lebensunterhalt unterstützt, um für die Menschen in akuten Notlagen die Situation erst einmal zu entschärfen.

So sieht Hilfe in konkreten Fällen aus

Um sich vorstellen zu können, wie Einzelfallhilfe aussieht, nennt Geschäftsführer Hansen konkrete Beispiele aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Zeitung:

Janine hat bald ihren sechsten Geburtstag. Sie hat vier Geschwister, eines der Kinder ist psychisch krank und steht unter Betreuung. Die siebenköpfige Familie lebt vom Einkommen des Vaters. Der kann seiner Arbeit derzeit aber aus Gesundheitsgründen nicht nachgehen. Bei so mancher größeren Familie in der Region muss jede Ausgabe sorgsam abgewogen werden, Extras lässt das Budget nicht zu. Am schlimmsten ist der permanente Geldmangel für die Kinder. Denn egal, ob Kinoabend, ein gemeinsamer Ausflug oder ein neues Paar Schuhe - solche Wünsche bleiben meist unerfüllt. Darum wäre normalerweise auch zum Geburtstag der sechsjährigen Janine die Feier ausgefallen. Um Janine dennoch einen schönen Geburtstag zu bereiten, hat die Kartei der Not geholfen, dass die Sechsjährige mit den besten Freundinnen in einem Indoor-Spieleparadies unbeschwert feiern und toben konnte - kleine Überraschungen inklusive.

Der 51-jährige Helmut ist seit Jahren psychisch krank. Er arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen . Während Corona fiel dieser Verdienst aber weg. Da er zudem nur wenig Geld zum Leben zur Verfügung hat, konnte er sich auch die Fahrt mit der Bahn zur Werkstätte nicht leisten. Deswegen lief er 13 Kilometer zur Arbeit. Wenn er sich eine Fahrkarte kaufte, reichte sein Geld nicht mehr für Lebensmittel . Seine Betreuerin erfuhr von der Situation und stellte einen Antrag für Lebensmittel und Hygieneartikel bei der Kartei der Not . (AZ)

