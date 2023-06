Kunst von Alfons Alt findet Heimat im Vermessungsamt Günzburg

Der in Frankreich lebende Künstler zeigt überwiegend Motive aus dem Landkreis Neu-Ulm. Einblicke in seine Gedankenwelt und in seine Arbeitsweise.

"Von der Heimat" ist der Titel der neuen Kunstausstellung von Alfons Alt, zu deren Eröffnung mehr als 80 kunstinteressierte Besucher aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm und darüber hinaus in den Räumen des Vermessungsamts Günzburg zusammenkamen. Amtsleiter Peter Lauber betonte in seiner Begrüßung, er könne sich glücklich schätzen, bereits mehr als ein Dutzend der Werke von Alt sein beziehungsweise des Amtes Eigen nennen zu können. Denn der Künstler hatte diese anlässlich der Generalsanierung des Amtsgebäudes in den Jahren 2000 bis 2001 im Rahmen der "Kunst am Bau" geschaffen.

Nun kehre mit ihm ein guter Bekannter an eine seiner Wirkungsstätten zurück und bereichere die Amtsräume mit zahlreichen weiteren Bildern. Diese stellen überwiegend Motive aus dem Landkreis Neu-Ulm dar, der Heimat des Künstlers, in der er nach wie vor stark verwurzelt ist. Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden profitierten vom Spannungsfeld zwischen nüchterner technischer Arbeit nach den Paragrafen des Verwaltungsrechts und den Regeln der Mathematik mit Sinus und Cosinus einerseits und der fantasiereichen Kunst andererseits.

Fotograf Alfons Alt lebt seit vielen Jahren in Marseille

Der in Gannertshofen aufgewachsene Alfons Alt ist gelernter Fotograf und gründete 1993 in Marseille, wo er seitdem lebt, in einer stillgelegten Tabakmanufaktur seine experimentelle Werkstatt für alternative Fotografie. In mehr als drei Jahrzehnten seines Schaffens zeigte er seine Arbeiten in zahlreichen Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland, überwiegend Frankreich. "Altotypie", wie Alt seine Technik selbst bezeichnet, ist eine Neuinterpretation der ursprünglichen Fotografie mit den Praktiken und Betrachtungsweisen der heutigen Welt. Von einer Handwerkerfamilie schwäbischer Schreiner abstammend, ist Alt selbst ein Handwerker des fotografischen Bildes. Mit der Hinterfragung unserer Ursprünge, unseres Kollektiv-Gedächtnisses durch den Filter seiner Arbeit, sucht Alt nach Allegorien und Symbolen, die unsere Gesellschaft widerspiegeln. Als Liebhaber der Malerei und Geschichte wendet er eine Technik an, die unserer kurzlebigen Zeit entgegenstrebt. Sie dient ihm, das Unsichtbare sichtbar zu machen und uns die Augen zu öffnen für eine Welt, die ebenfalls am Verschwinden ist.

Ein Gespräch des Amtsleiters mit dem Künstler im Rahmen der Ausstellungseröffnung gab den Gästen einen tieferen Einblick in dessen Gedankenwelt und Arbeitsweise. Einen Leckerbissen boten der Jazztrompeter Hans-Peter Ockert und der Gitarrist Dr. ZaZa Miminoshvili, die die Vernissage musikalisch umrahmten. Schließlich konnten sich alle Besucher davon überzeugen, dass die von Joseph Beuys stammenden Worte "Es ist besser, Kunst abzustellen, als Kunst auszustellen." im Vermessungsamt in vorbildlicher Weise praktiziert werden.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Vermessungsamts (Montag bis Freitag jeweils 8 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung) besichtigt werden. Die Ausstellung ist bis Ende Juli 2023 zu sehen. (AZ)