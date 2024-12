Lack an zwei Mercedes zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Samstagabend zwischen 19 und 22.35 Uhr zwei im Bereich Rebaystraße/Immelmannstraße abgestellte Autos zerkratzt. Als die Eigentümer zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie an beiden Autos Kratzspuren über die gesamte linke Fahrzeugseite fest. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um eine Mercedes-S-Klasse und eine Mercedes-E-Klasse. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei derzeit auf einen mittleren vierstelligen Wert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

