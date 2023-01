Landkreis Günzburg will von seinen Kommunen mehr Kreisumlage

Plus Eine Erhöhung um einen Prozentpunkt – so wird der Vorschlag der Kreisverwaltung lauten. Damit könnte das 1,8 Millionen Euro große Haushaltsdefizit ausgeglichen werden.

Für die Vokabel "schwierig" verwendet der Günzburger Landrat Hans Reichhart gerne eine andere Bezeichnung: "sportlich". So charakterisierte er den Kreishaushalt bereits vor längerer Zeit, der demnächst zur Verabschiedung ansteht. Damit wollte der CSU-Kreischef zum Ausdruck bringen, dass Verwaltung wie Kreisrätinnen und Kreisräte vor der Herausforderung stehen, rund sieben Milliionen Euro einsparen zu müssen.