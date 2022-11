Legoland Günzburg enthüllt Geheimnis des neuen Fahrgeschäfts

Im Freizeitpark entsteht eine Art Freefall-Tower für Einsteiger. Bei einer Baustellenbegehung werden Details zur Flügel-Achterbahn und dem Bereich Lego Mythica genannt.

Das Legoland in Günzburg hat seine Saison 2022 am 6. November beendet und ist seit dieser Woche für die Öffentlichkeit geschlossen. Doch hinter den verschlossenen Toren geht es trotzdem hoch her. Auf dem Gelände entsteht derzeit der 1,2 Hektar große neue Themenbereich Lego Mythica. Vor Kurzem verkündete Legoland offiziell, dass dort unter anderem eine Flügelachterbahn – ein sogenannter Wing Coaster – entsteht. Bei einer Baustellenbegehung nannte Legoland am Mittwoch nun weitere Details zu dieser Attraktion, zu dem gesamten Areal sowie zu dem zweiten Fahrgeschäft, welches präsentiert wurde.

Park-Geschäftsführerin Manuela Stone präsentiert stolz das neue Fahrgeschäft "Fire & Ice". Foto: Bernhard Weizenegger

Verschwiegenheit wird bei Legoland großgeschrieben, wenn es um neue Themenbereiche oder Attraktionen geht. So war es auch diesmal bei Lego Mythica. Häppchenweise nannte das Unternehmen in den vergangenen Wochen Details zu dem 12.000 Quadratmeter großen Areal, welches neben dem Land der Pharaonen errichtet wird. Dass dort eine ganz spezielle Achterbahn entsteht, hatte unsere Redaktion exklusiv bereits Anfang des Jahres berichtet. Über das zweite Fahrgeschäft war nach Informationen unserer Redaktion bekannt, dass es sich um etwas Witziges handeln soll, das auch für kleinere Kinder geeignet ist. Es sollte sich um eine sehr gemäßigte Art eines Freefall-Towers handeln – wie sich am Mittwoch herausstellte, stimmte diese Information.

Das Foto zeigt die Park-Geschäftsführerin Manuela Stone am Baby Lava Dragon am Eingang des neuen Themenbereichs Lego Mythica. Foto: Bernhard Weizenegger

Neues Fahrgeschäft im Legoland Günzburg ist 13 Meter hoch

Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone und Projektleiter Markus Oßwald erklärten in Günzburg, dass das zweite neue Fahrgeschäft "Fire & Ice Towers" heißen wird. Dieses Fahrgeschäft gibt es bereits im Legoland-Park im englischen Windsor. Große Teile des Fahrgeschäfts wurden in Günzburg vor wenigen Tagen aufgebaut. 13 Meter ragen die beiden Türme in die Höhe, die Fahrt geht maximal elf Meter über den Boden. Wie Oßwald erklärt, dreht sich das Fahrgeschäft in gemächlichem Tempo, während es nach oben fährt. Immer wieder gibt es einen kurzen Fall – auch Drop genannt. Jeweils zehn Personen können gleichzeitig rund um einen Turm Platz nehmen, zwei Sitze sind jeweils nebeneinander. Kinder ab einer Größe von einem Meter dürfen das in den Farben Blau und Orange gehaltene Fahrgeschäft fahren. Pressesprecherin Kathrin Stadlmayr bezeichnet die Attraktion als Einsteiger-Modell des Freefall-Towers.

Doch im Legoland entsteht noch viel mehr. Seit etwa zehn Monaten wird auf der größten Baustelle seit der Eröffnung des Parks gebohrt, gehämmert und geschraubt. Zwischen 20 und 30 Arbeiter sind zeitgleich auf der Baustelle. Mehr als 15,5 Millionen Euro investiert die Muttergesellschaft Merlin Entertainments ins Legoland und in den neuen 12.000 Quadratmeter großen Themenbereich Lego Mythica. Dieser Bereich, der für alle Altersklassen etwas bieten soll, wird über ein magisches Portal betreten, welches gerade entsteht. Eine mythische Figur, ein Baby Lava Dragon aus unzähligen Legosteinen, begrüßt die großen und kleinen Besucher. In dem Portal sind insgesamt sechs Bildschirme integriert, dort werden der Drache sowie weitere Lego-Figuren vorgestellt.

Gleise des Wing Coasters in Günzburg stammen aus den USA

Spektakulär wird die neue Achterbahn, die derzeit gebaut wird. Eine solche Flügelachterbahn (Wing Coaster) gibt es weltweit noch in keinem Legoland-Park. Im Heide Park Resort Soltau steht nach Firmenangaben der bislang einzige Wing Coaster Deutschlands. In Günzburg wurde am Mittwoch das 35. und damit vorletzte Gleiselement eingesetzt. Die hellblauen Schienen wurden in den USA gefertigt und mit dem Schiff sowie anschließend per Zug und Lkw nach Günzburg gebracht. Die einzelnen Elemente sind bis zu sieben Meter lang. Die Lieferung dieser Schienen trieb bei den Verantwortlichen von Legoland so manche Schweißperle auf die Stirn. Wegen weltweiter Lieferschwierigkeiten verzögerte sich die Lieferung nach Deutschland, erst am Dienstag sind die letzten drei Container in Günzburg eingetroffen. Bis Ende nächster Woche soll die Bahn fertig montiert sein, sodass Ende November der Testbetrieb starten kann.

Die Achterbahn wird gleich zu Beginn der Fahrt auf die Maximalhöhe von 17 Metern gezogen. Danach geht es rasant bergab und zugleich in einen Kreisel. In der Mitte des Kreisels wird ein riesiges Seeschlangen-Modell aus Legosteinen auf die Besucher warten. Danach geht es in einen Korkenzieher, wo die Gäste kurzzeitig über Kopf fahren. Eine solche Über-Kopf-Fahrt gibt es im Legoland Günzburg bislang bei keiner Attraktion. Die Fahrt der 457 Meter langen Strecke wird in 77 Sekunden zurückgelegt. Es wirken Kräfte bis zu 2,2 g, die Spitzengeschwindigkeit beträgt 54 Stundenkilometer. Der Wing Coaster werde die rasanteste Achterbahn des Parks, erklärt Stadlmayr.

Das Foto zeigt einen der Züge des Wing Coasters in der Montagehalle mit den nebeneinander liegenden blauen Sitzen, in denen die Fahrgäste in der Luft schweben werden. Foto: Bernhard Weizenegger

Wing Coaster wird 2023 offiziell eröffnet

Das Besondere der Achterbahn: Die Fahrgäste sitzen jeweils links und rechts der Schienen, während die Beine im Freien baumeln. Parkchefin Stone spricht von einem Gefühl des Fliegens und der Freiheit. Wenn die Achterbahn zum Saisonstart 2023 offiziell eröffnet wird, sind zwei Züge im Wing Coaster unterwegs. Jeder der beiden Züge ist 5,40 Meter breit und derzeit elf Meter lang. Die Züge mit blauen Sitzen erhalten ein spezielles Design und Thema; die Länge steigt dann auf etwa zwölf Meter.

Auf jedem Zug sitzen beziehungsweise hängen jeweils zwei Personen links und rechts der Schienen. Da der Zug fünf Reihen hat, können 20 Personen zeitgleich befördert werden. Die Züge stammen laut Projektleiter Oßwald aus der Schweiz, die Schienen wie erwähnt aus den USA und die Stützen aus Ungarn. Die Bahn ist quasi international, so wie das Publikum. Vergangenes Jahr kamen Gäste aus 69 Nationen ins Legoland, im Rekordjahr 2019 waren es 124 Nationen. Wie viele es dieses Jahr sind, ist noch nicht bekannt. Legoland wird in den nächsten Tagen eine Bilanz des Jahres 2022 ziehen.