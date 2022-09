Legoland Günzburg pulverisiert den bisherigen Weltrekord

Die größte Lego-Stadt der Welt wurde dank vieler Besucher in Günzburg errichtet. Die Anzahl von 500 Häusern wurde weit überschritten. Es ist nicht der erste Weltrekord.

"Es sind 1566 Häuser! Das Legoland Deutschland hat es geschafft!" Mit diesen Worten hat Laura Kuchenbecker, Rekordrichterin des Rekord-Instituts für Deutschland, am Samstag bestätigt, worauf Tausende Teilnehmer die vergangenen zwei Wochen hingefiebert haben: Der Familien-Freizeitpark in Günzburg hat den Weltrekord aufgestellt und gemeinsam mit den Parkbesuchern "die größte Lego-Stadt der Welt" errichtet. Die vorgegebene Anzahl der 500 Häuser wurde weit überschritten und damit die geplante Baufläche von 100 Quadratmetern bereits nach kurzer Zeit ausgeweitet.

Gemeinsam mit der Lego-Gruppe hat das Team von Legoland Deutschland seit Ende vergangenen Jahres daran gearbeitet, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Innerhalb von 14 Tagen sollte die größte Lego-Stadt der Welt entstehen, erbaut mit der Unterstützung der Parkgäste. Baustart des Projekts war am 27. August. Innerhalb von zwei Wochen haben etwa 2800 Besucher 1566 Häuser gebaut. Etwa 1000 Straßenelemente verbinden die einzelnen Wohnviertel miteinander. Insgesamt wurden für den Weltrekord in der Jubiläumssaison 1,8 Millionen Legosteine verbaut.

Eine Lego-Stadt unter freiem Himmel im Günzburger Legoland

Die Vorgaben des Rekord-Instituts für Deutschland waren vorab klar definiert: Die aus handelsüblichen Steinen erbaute Stadt unter freiem Himmel muss typische öffentliche Gebäude, wie ein Rathaus oder eine Schule, und Straßenelemente beinhalten. Die einzelnen Häuser sind auf einer 32 mal 32 Noppen-Basisplatte erbaut. Rekordrichterin Laura Kuchenbecker versicherte, dass all diese Vorgaben eingehalten worden seien und verkündete nach ihrer Zählung, dass die Anzahl an geforderten Häusern nicht nur geschafft, sondern sogar verdreifacht wurde.

Dank der Hilfe vieler Parkgäste entstand im Legoland Günzburg die größte Lego-Stadt der Welt. Foto: Fabian Stoffers

Wind und Wetter am ersten Bau-Wochenende und oftmals hohe Temperaturen an den darauffolgenden Tagen hielten die Besucher nicht davon ab teilzunehmen. Bereits nach den ersten Event-Tagen musste die geplante Fläche von 100 Quadratmetern ausgeweitet werden.

100 Adult Fans of Lego wirken am Weltrekord in Günzburg mit

Aber nicht nur die Gäste haben gebaut: Etwa 100 "Adult Fans of Lego" (AFOLs, erwachsene Lego-Fans) kümmerten sich um die Städteplanung und den Bau der öffentlichen Gebäude. Martin Schild vom Verein "Lauter Steine" und Timo Will vom Verein "Stein Hanse" übernahmen die Leitung der acht teilnehmenden AFOLs-Vereine aus Deutschland und Österreich. Schild war von Anfang an siegessicher: "Wir haben uns sehr darüber gefreut, an diesem Weltrekordversuch mitwirken zu können. Von Anfang an waren wir sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam mit den Besuchern schaffen!"

Die spektakuläre Bauaktion "Die größte Lego-Stadt der Welt" reiht sich in eine lange Liste der Rekorde ein, die das Legoland Deutschland schon aufgestellt hat. Bereits im Eröffnungsjahr 2002 wurden im Park der längste Lego-Tausendfüßler mit 676 Metern Länge und der höchste Lego-Turm mit 27 Metern Höhe erbaut. Rekorde, wie das größte Lego-Blumenbeet, bereits zweimal den größten Lego-Stein oder die größte Lego-Pyramide der Welt, waren nicht weniger beeindruckend.

Geschäftsführerin Manuela Stone freut sich besonders darüber, dass der Weltrekord gemeinsam mit den Gästen aufgestellt wurde. "Zu sehen, wie gut die Aktion hier im Park angenommen wurde und wie viele Besucher fleißig mitgebaut haben, ist großartig! Es ist toll, dass wir im Jahr unseres 20. Jubiläums erneut einen Lego-Weltrekord aufgestellt haben." (AZ)