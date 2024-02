Schäferhund beißt in Leipheim kleinen Hund tot

Beim Gassigehen soll sich ein Schäferhund von der Leine losgerissen und den Hund eines 62-Jährigen gebissen haben. Das Tier starb laut Polizei an den Verletzungen.

Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Günzburg erschienen und hat Anzeige wegen eines Hundeangriffs erstattet. Die 58-jährige Ehefrau des Hundebesitzers war laut Polizeibericht am Mittwochvormittag in Leipheim mit dem Hund spazieren.

Eine 59-Jährige war zeitgleich mit ihrem Schäferhund unterwegs, dieser soll sich von der Leine losgerissen und den wesentlich kleineren Hund des 62-Jährigen gebissen haben. Der kleinere Hund erlag den durch den Angriff entstandenen Verletzungen. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)