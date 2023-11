Günzburg, Leipheim

Schlechte Karten: Pokerspieler im Glücksspiel-Komplex verurteilt

Plus In dem Verfahren um verbotenes Glücksspiel in einem Leipheimer Lokal ist ein weiterer Angeklagter wegen der Beteiligung an der illegalen Pokerrunde vor Gericht.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Amtsgericht Günzburg einen anderen Beschuldigten zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Werbung für ein verbotenes Glücksspiel in Leipheim gemacht hatte. Im Verfahren wenige Tage später ging es um einen weiteren Mann aus dem nördlichen Landkreis, dem vorgeworfen wurde, selbst an der Pokerrunde teilgenommen zu haben. Anfang Januar dieses Jahres soll diese in einem Leipheimer Lokal gelaufen sein, so zumindest die Anklage. Gegen den 35-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erwirkt, gegen den Einspruch erhoben wurde.

In der Verhandlung sagte ein Kriminalbeamter aus, dass im Zuge der Ermittlungen gegen einen anderen Verdächtigen bei einer Durchsuchung Smartphones sichergestellt wurden. Die Auswertung habe eine Vielzahl von Kontakten über einen Internet-Messengerdienst zu Landsleuten des Mannes ergeben. Darunter auch eine Anfrage an den 35-jährigen Angeklagten, "ob er zum Spiel kommen möchte". Kurz nach der angekündigten Pokerrunde war eine weitere Nachricht gefunden worden, in der der Name des Angeklagten im Zusammenhang mit Listen von Spielschulden aufgetaucht ist.

