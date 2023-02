Günzburg

06:00 Uhr

Ludwig Hartmann: "Weitsicht und Markus Söder schließen sich aus"

Plus Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, spricht beim Besuch der Günzburger Redaktion über Landtagswahl, Bahnausbau und die geplante B16-Umfahrung.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Könnte Ludwig Hartmann sein Gesicht betrachten, das er am 8. Oktober dieses Jahres in die TV-Kameras halten wird, dann würde er am liebsten ein Grinsen erkennen. Denn die Mundwinkel um 18 Uhr nach oben zu ziehen, hieße, dass die Grünen das Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern eingefahren haben, das sich der 44-jährige Fraktionsvorsitzende zum Ziel gesetzt hat: "20 plus ein sehr dickes X", sagt er während des Besuchs der GZ-Redaktion. Damit meint er 22, 23 oder gar noch mehr Prozent. Ein Dauergrinsen am Wahlabend wäre garantiert, falls die Bildung einer Staatsregierung ohne Berücksichtigung der Grünen nicht mehr möglich wäre. Dabei spielte es dann keine Rolle mehr, ob CSU-Ministerpräsident Markus Söder den Grünen zu- oder abgeneigt gegenüberstehe. "Am Wählerwillen vorbei kann auch Söder nicht regieren. Das weiß er genau."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen