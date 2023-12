Mann baut mit Alkohol im Blut gleich zwei Unfälle in Günzburg

Ein Mercedes-Fahrer will um einen Kreisverkehr driften und kracht in ein anderes Fahrzeug. Die Polizei stellt ihn zusammen mit einem Zeugen nach seiner Flucht.

Am Freitagabend durchfuhr ein Mann mit seinem Mercedes den Kreisverkehr am Kimmerle-Ring in Günzburg. Dabei driftete er, das Fahrzeugheck brach also aus. Dabei krachte er in einen BMW, dessen Fahrer die Legolandallee in südlicher Richtung befuhr. Der wiederum hatte wegen des Mercedes-Fahrers dort angehalten. Er hielt zunächst an der Unfallstelle an und stieg mit seinen Mitfahrern aus. Nach einem kurzen Streit mit dem Unfallgegner stiegen sie wieder ein und flüchteten von der Unfallstelle. Zuvor hatte noch einer seiner Mitfahrer, der Halter des Fahrzeugs, das Kennzeichen abgerissen. Der Mercedes flüchtete nach dem Zusammenstoß im Kreisverkehr in das angrenzende Industriegebiet in eine Sackgasse, während ihm ein Zeuge des Verkehrsunfalls folgte. Der Mercedes-Fahrer wendete in der Sackgasse, der Zeuge hatte ebenfalls gewendet und befand sich nun mit seinem Audi vor dem Mercedes. Da er aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nicht hätte vorbeifahren können, wich der Mercedes-Fahrer zum Überholen auf das Bankett aus.

Trotzdem streifte er mit der rechten Seite die linke Seite des Audi. Kurz darauf konnte der Mercedes-Fahrer von der eintreffenden Polizeistreife angehalten werden. Bei der Überprüfung des Mercedes-Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nach Alkohol roch und sei Fahrzeug mit Sommerreifen ausgerüstet war. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte das. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei den beiden Verkehrsunfällen entstand laut Polizei etwa 5.000 Euro Sachschaden. (AZ)