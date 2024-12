Mann bedroht seine Partnerin: Polizei greift ein

Eine Mitteilung über häusliche Gewalt in Günzburg hat am Samstagvormittag die Polizei auf den Plan gerufen. Vor Ort gab eine Frau an, dass sie durch ihren Partner körperlich angegangen und bedroht wurde. Da der alkoholisierte Partner weitere Straftaten ankündigte und sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und uneinsichtig verhielt, wurde er nach Sachverhaltsaufnahme in den polizeilichen Gewahrsam genommen, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)

