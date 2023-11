Mann mit Ecstasy in der Günzburger Innenstadt unterwegs

Bei einer Personenkontrolle stellte die Polizei bei einem jungen Mann geringe Mengen an Ecstasy sicher. In seiner Wohnung wurden die Beamten erneut fündig.

Beamte des Zentralen Ergänzungsdienstes Neu-Ulm haben am Samstagabend im Bereich der Günzburger Innenstadt einen 20-Jährigen kontrolliert. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten laut Polizeibericht bei dem jungen Mann eine kleine Menge Ecstasy in einem Druckverschlusstütchen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen durchgeführt. Auch hier fanden die Beamten nach eigenen Angaben nochmals eine kleine Menge Rauschgift in Form von Ecstasy und Cannabis und stellten diese sicher. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)