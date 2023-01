"Maximus – Der Flug des Wächters" heißt die neue Attraktion im Legoland

Das Legoland Günzburg gibt den Namen seiner neuen Achterbahn im Themenbereich Mythica bekannt. In der neuen Saison können sich Besucher nicht nur auf "Maximus" freuen.

Im Legoland Günzburg entsteht seit Monaten ein neuer Themenbereich. Dieses elfte Areal heißt Lego Mythica und ist eine fabelhafte Parallelwelt voller mythischer Energie. Größer war die Vorfreude auf den Saisonstart, der dieses Jahr am 25. März ist, laut den Verantwortlichen noch nie – hält doch das Familienparadies mehrere neue Attraktionen inklusive des weltweit ersten Legoland-Wing-Coasters bereit und wird erstmalig auch im Winter seine Pforten öffnen.

Direkt hinter dem Land der Pharaonen – der letzten Erweiterung von 2019 – befindet sich das magische Portal zu Lego Mythica. Wer durch den felsigen Tunnel mit geheimnisvollen Verzierungen schreitet, findet sich in einer surreal anmutenden Parallelwelt wieder: Auf 1,2 Hektar wurde für 15,5 Millionen Euro eine beflügelnde Fantasiewelt aus 1,5 Millionen Lego-Steinen geschaffen. Das Herzstück des Bereichs ist die neue Achterbahn inklusive Kopfüberfahrt direkt über dem Mythica-Portal.

Im Wing Coaster "Maximus - Der Flug des Wächters" unterwegs im Legoland Günzburg

Namensgeber der spektakulären Achterbahn ist der Himmelslöwe Maximus. Das Lego-Modell des Himmelslöwen, das die Wand des neuen Achterbahn-Bahnhofs zieren wird, wiegt inklusive Stahlgerüst 2,8 Tonnen und ist 4,78 Meter hoch. „Maximus – Der Flug des Wächters“ ist gleichzeitig der erste Wing Coaster in einem Legoland weltweit. Bei dieser Flügel-Achterbahn sitzen Fahrgäste ab 1,20 Metern Körpergröße jeweils rechts und links der Schienen, die Beine baumeln frei schwebend. Der höchste Punkt der Achterbahn, die um das gesamte Areal von Lego Mythica führt, befindet sich 17 Meter über dem Boden. Bei der Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde, bei der G-Kräfte von 2,2g wirken, sollen beeindruckende Kurven wie die nach innen geneigte Spirale „Helix“ oder das Kopfüber-Element „Korkenzieher“ für wohliges Bauchkribbeln sorgen.

40 Bilder Im Legoland Günzburg entsteht die größte Achterbahn des Parks Foto: Bernhard Weizenegger

Wie berichtet, gibt es in dem neuen Themenbereich noch ein weiteres Fahrgeschäft: Die „Fire & Ice Tower“ sind schon von weitem auszumachen, ragen sie doch 13 Meter in die Höhe. Die orange-blauen Riesen erinnern optisch an die Auferstehung des Phönix aus der Asche. Sie verbinden die Elemente Feuer und Eis, die durch blaue und orange-rote Flammen am oberen Ende der Türme symbolisiert werden. Bereits ab einem Meter Körpergröße geht es neun Meter in die Höhe. Während sich die Besucher um die Türme drehen, gibt es immer wieder Drops im freien Fall.

14 neue Lego-Modelle im neuen Themenbereich Mythica

In der bislang größten Erweiterung im Legoland Deutschland Resort gibt es 14 neue Lego-Modelle der fantasievollen und kunterbunten Mythica-Bewohner. Darunter beispielsweise ein Hund mit Pfauenfedern, eine Leoparden-Eule und ein Blümchennashorn. Doch was wäre ein neuer Themenbereich ohne die Möglichkeit, die eigene Kreativität auszuleben? Kleine und große Erfindergeister können im neuen Kreativcenter „Mythica Creazone“ einfallsreiche Fantasiewesen oder anderes Fabelhaftes kreieren. Auspowern kann sich der Nachwuchs anschließend auf „Lavaland“, einem Spielplatz in der Mitte des neuen Themenbereichs in Form eines riesigen Lavadrachens.

In der neuen Saison gibt es noch einige Highlights: Die im Jubiläumsjahr 2022 erstmals veranstaltete Legoland-Parade wird an ausgewählten Tagen weiterhin durch das Familienparadies ziehen. Action pur verspricht das Ninjago-Wochenende am 17./18. Juni. Fans der langen Nächte sollten sich den 29. Juli, 5. und 12. August im Kalender markieren. Im Juli, August und September zieht eine geheimnisvolle Sommershow die Besucher in ihren Bann. Gruselig wird es bei der Monster-Party zu den Halloween-Wochen ab 30. September mit langem Samstags-Spuk und Aktionen bis zum 5. November.

Legoland in Günzburg öffnet erstmals im Winter

Zum ersten Mal wird das Legoland Deutschland im Winter den Park und das Feriendorf öffnen und damit ab dem 24. November an ausgewählten Tagen für ein großes Jahresfinale und einen bezaubernden Start im neuen Jahr sorgen. Sowohl ausgewählte Attraktionen im Park als auch ein Hotel im Feriendorf werden zur kühlen Jahreszeit die Herzen mit winterlichem Fahrspaß, Lichterglanz, Tannenbäumen und weiteren Dekorationen erwärmen.

Für die elf Themenbereiche mit fast 70 Attraktionen, über 57 Millionen verbauten Lego-Steinen und vielen Events gibt es Jahreskarten in verschiedenen Ausführungen ab 79 Euro. Tagestickets kosten vor Ort 64 Euro für Erwachsene und 58 Euro für Kinder. Online sind die Tagestickets die ganze Saison über günstiger und noch bis 29. Januar zum Frühbucher-Preis von 37 Euro erhältlich. (mili, mit AZ)