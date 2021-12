Mehrere Veranstaltungen im Günzburger Forum am Hofgarten sind verschoben oder abgesagt

Die maximal erlaubte Kapazität von 25 Prozent macht vieles derzeit unmöglich im Günzburger Forum am Hofgarten Manches nur vorübergehend, manches dauerhaft.

Da aktuell nur eine Raumauslastung von 25 Prozent erlaubt ist, müssen bis Anfang des neuen Jahres im Forum am Hofgarten in Günzburg erneut Veranstaltungen verschoben beziehungsweise abgesagt werden. Zu den Veranstaltungen ab März kann noch keine Aussage getroffen werden. Betroffen sind zunächst diese Termine:

28. Dezember: "Die lustige Witwe", verlegt auf 28. Dezember 2022. Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Ursprungstermin war der 27. Dezember 2020.

3. Januar: "Schwanensee", verlegt auf 6. Februar 2023. Karten behalten ihre Gültigkeit.

4. Januar: "Schneewittchen - das Musical", findet statt (mit 2G-Plus-Regel und Abständen).

5. Januar: "Conny und die Sonntagsfahrer", verlegt auf 10. Juni 2022.

15. Januar: "Chiemgauer Volkstheater", verlegt auf 5. Februar 2023.

16. Januar: " Frontm3n " ist abgesagt. Karten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

" ist abgesagt. Karten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. 24. Januar: "Night of the Dance" ist abgesagt. Karten können bis 14 Tage nach dem Veranstaltungstermin an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

25. Januar: "The 12 Tenors", verlegt auf 5. Februar 2023. Ursprungstermin war der 2. März 2021.

12. Februar: "Festival der Travestie", verlegt auf 11. Februar 2023. Karten behalten ihre Gültigkeit.

13. Februar: "Romantische Operettenmelodien", findet voraussichtlich statt.

Für nähere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen des Kartenverkaufs von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 08221/3663-20 und per E-Mail unter kartenverkauf@forum.guenzburg.de zur Verfügung. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar 2022 ist der Kartenverkauf geschlossen. (AZ)