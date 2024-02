Der neue Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee steht fest

Wenige Monate vor der Fusion mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach steht fest, wer Nachfolger von Thomas Munding als Vorstandsvorsitzender Schwaben-Bodensee wird.

Zum 1. Juli 2024 fusionieren die Sparkassen Schwaben-Bodensee und Günzburg-Krumbach. Thomas Munding wird als Vorstandsvorsitzender die neue Sparkasse führen, bis er Ende November in den Ruhestand geht. Nun steht sein Nachfolger fest: Ab dem 1. Dezember wird Daniel Gastl übernehmen, der bislang als Vorstandsvorsitzender die Sparkasse Günzburg-Krumbach leitet. Das gab die Sparkasse jetzt in einer Presseerklärung bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee, Martin Sailer, Landrat des Landkreises Augsburg, und der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach, Hubert Fischer, Bürgermeister der Stadt Krumbach, sind überzeugt, dass mit Daniel Gastl eine fachlich sehr kompetente, menschliche und integre Persönlichkeit gefunden wurde, um die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Ab 1. Dezember wird Daniel Gastl die Sparkasse Schwaben-Bodensee leiten

Thomas Munding bleibt bis Ende November Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee und wird die Zusammenführung und Integration beider Häuser mit seiner langjährigen Erfahrung begleiten, heißt es in der Presseerklärung der Sparkasse. Daniel Gastl wird zunächst ab 1. Juli die Funktion als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und anschließend ab 1. Dezember den Vorsitz im Vorstand übernehmen.

Daniel Gastl bei der Pressekonferenz zur Sparkassenfusion in Krumbach. Foto: Rebekka Jakob

Zudem sollen von anfangs sechs Vorstandssitzen, die aus den beiden Sparkassen übernommen werden, perspektivisch noch vier übrig bleiben. Neben dem Hauptsitz Memmingen wird es in Günzburg, Augsburg und Lindau weitere Vorstandssitze der Bank geben. Den Vorsitz des gemeinsamen Verwaltungsrats wird zudem Martin Sailer bis Oktober 2025 führen, danach soll Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig diese Aufgabe übernehmen. Derzeit werden die Fusionspläne in den verschiedenen Gremien der Trägerkommunen vorgestellt, unter anderem am Montagabend im Günzburger Stadtrat.

Die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee 1 / 4 Zurück Vorwärts Mit der Fusion der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der Sparkasse Günzburg-Krumbach entsteht die viertgrößte Sparkasse Bayerns. Größer sind dann nur noch die Stadtsparkasse München, die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg und die Sparkasse Nürnberg.

Die Bilanzsumme der neuen Sparkasse liegt bei 11,9 Milliarden Euro. 7,75 Milliarden Kundenkredite und 8,75 Milliarden Kundeneinlagen hat die Bank vorzuweisen.

In den 99 Geschäftsstellen der Sparkasse (inklusive Selbstbedienungs-Geschäftsstellen) werden 1402 Mitarbeitende beschäftigt sein. Hauptstelle der neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee wird Memmingen, weitere Vorstandssitze sind Augsburg, Günzburg und Lindau.

Die Fusion soll am 1. Juli 2024 erfolgen und rückwirkend zum 1. Januar 2024 gelten. Vorstandsvorsitzender soll Thomas Munding werden, der bis November 2024 im Amt bleibt. Sein designierter Stellvertreter ist Daniel Gastl. Von zunächst sechs Vorstandssitzen sollen durch Ausscheiden von Vorständen in den Ruhestand am Ende vier übrig bleiben. (rjk)

Daniel Gastl wurde 1979 in Dillingen an der Donau geboren. Nach dem Abitur am Johann-Michael-Sailer Gymnasium absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Münchner Bank. Während seines Betriebs- und Volkswirtschaftsstudiums an der Universität Passau war er von 2001 bis 2008 bei der Commerzbank im Firmenkunden- und Kreditbereich tätig. Danach ging er zur KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München und war zuständig für Kredit- und Risikomanagementprüfungen bei Kreditinstituten. Während dieser Zeit legte Daniel Gastl erfolgreich das Steuerberaterexamen ab.

Seine Sparkassen-Laufbahn startete 2013 bei der Sparkasse Schweinfurt. Dort übernahm er als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Leitung der Kreditabteilung. Im Jahr 2015 wurde er Vorstandsmitglied der Sparkasse Schweinfurt. Das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Günzburg-Krumbach übernahm Daniel Gastl im Jahr 2018. Seit Juli 2023 ist er zudem Mundings Stellvertreter als Bezirksobmann der schwäbischen Sparkassen. (AZ, rjk)