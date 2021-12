Mit geladener Schreckschusswaffe ohne Waffenschein in Günzburg unterwegs

Polizeibeamte kontrollieren nachts in Günzburg einen Autofahrer. Er hat eine geladene Schreckschusswaffe dabei, aber keinen Waffenschein. Jetzt wird ermittelt.

Als Beamte der Polizeiinspektion Günzburg am Montag kurz nach Mitternacht in der Lochfelbenstraße in Günzburg ein Auto anhalten und kontrollieren, machen sie einen ungewöhnlichen Fund. Der 23-jährige Fahrer führt in seinem Fahrzeug eine geladene Schreckschusswaffe mit sich. Dafür benötigt er eine Erlaubnis in Form eines sogenannten kleinen Waffenscheins.

Fahrer in Günzburg hat Schreckschusswaffe, aber keinen kleinen Waffenschein

Weil er diesen nicht besitzt, wird nun gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Waffe mit der dazugehörigen Munition wurde sichergestellt. (AZ)