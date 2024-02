Günzburg

vor 32 Min.

Musikschulleiter Joe Gleixner übernimmt das Kulturamt

Plus In der Günzburger Verwaltung steht eine bedeutende Veränderung an. Die Landesgartenschau 2029 ist dabei ein entscheidender Faktor.

Von Rebekka Jakob

Noch fünf Jahre, dann soll Günzburg als Landesgartenschau-Stadt erblühen. Das Großereignis wirft längst seine Schatten voraus - die ersten Planungen sind Ende des vergangenen Jahres vorgestellt worden und hinter den Kulissen laufen die Vorarbeiten auf Hochtouren. Eine große Aufgabe, besonders für die beiden Geschäftsführerinnen der Landesgartenschau, Karin Scheuermann und Claudia Knoll, die diese Aufgabe im Sommer übernommen haben. Noch hat Karin Scheuermann als Leiterin des Günzburger Kulturamtes eine zweite große Aufgabe mit zu stemmen. Doch das soll sich bereits ab dem Herbst ändern – zumindest schrittweise. Joe Gleixner, langjähriger Leiter der Musikschule Günzburg, wird dann Stück für Stück die Aufgaben des Kulturamts übernehmen. Und auch das Aufgabenspektrum der Verwaltungssparte wird sich dabei verändern.

"Als Leiter unserer Musikschule leistet Joe Gleixner exzellente Arbeit, hat das Ansehen und den Standard unserer Einrichtung gesteigert. Er ist ein Motivator, der gerade als Bindeglied zu den Kapellen und Vereinen die Menschen zusammenbringt", sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. "Von ihm erwarte ich, dass er die bestehenden sehr gut entwickelten Strukturen in unserem Kulturamt noch weiter in eine erfolgreiche Richtung lenkt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen