Günzburg

12:45 Uhr

Nach der Massenschlägerei im Puls: War nur der Alkohol schuld?

Die Diskothek Puls in Günzburg am Autohof nahe der A8 ist immer wieder Einsatzort der Polizei am Wochenende.

Plus Es war nicht das erste Mal, dass Partygäste die Günzburger Disco Puls am Sonntagmorgen mit Verletzungen verlassen haben. Diese Konsequenzen zieht die Polizei.

Von Sophia Huber

Dass der ein oder andere nach einer durchzechten Nacht am nächsten Morgen mit einem schweren Kopf aufwacht, mag vorkommen. Eine gebrochene Rippe oder eine heftige Beule am Kopf zählen zu den seltenen Folgen einer Party. Allerdings gilt das nicht für den ein oder anderen Gast der Günzburger Disco Puls in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

